Vestiti di Carnevale per coppie: idee originali

Come vestirsi a Carnevale in coppia, consigli su come mascherarsi

Avete mai pensato di travestirvi in coppia? Di sicuro il divertimento sarebbe doppio. Come vestirsi? Da dove prendere spunto e per di più senza spendere molto? Il problema non si pone, perché ora vi daremo tutte le informazioni e tutte le idee per coppie famose di film per una festa a tema!

Coppie famose per Carnevale: idee originali

Se anche tu non vuoi perdere l’occasione di divertirti e apparire simpatico agli occhi di tutti con la tua dolce metà allora non resta che decidere quale costume vi si addice di più. Daremo ora tante idee di coppie famose per Carnevale, non vi resta che scegliere quella che vi ispira di più!

Olivia e Braccio di Ferro

La simpatica coppia farà ridere tantissimi vostri amici! Lei dovrà procurarsi una camicetta rossa con il colletto bianco, una gonna al ginocchio e una parrucca. Lui invece dovrà trovare un bel vestito da marinaio!

La Bella e la Bestia

La Disney ci ha regalato tantissime emozioni con le meravigliose storie d’amore raccontate… E allora, che ne dite della Bella e la Bestia? Un bel vestito giallo per lei con l’acconciatura di Belle, mentre per lui e maschera, giacca blu, camicia bianca, pantalone nero e stivali per lui.

Barbie e Ken

Una delle coppie più famose di tutti i tempi, basterà una parrucca bionda per lei con un mini vestitino e una canottiera con pantaloncini per lui.

Gomez e Morticia Addams

Perfetti per chi ama il gotico e il misterioso. Lui con un elegante completo nero a righe e baffi sottili, lei con un lungo abito nero aderente e capelli lisci corvini.

Jack e Sally (Nightmare Before Christmas)

Un’idea romantica e dark ispirata al celebre film di Tim Burton. Jack con il suo frac a strisce e il papillon a forma di pipistrello, Sally con il vestito cucito e trucco iconico.

Cappellaio Matto e Regina di Cuori

Per una coppia eccentrica e colorata, il Cappellaio Matto con il suo cilindro gigante e abiti stravaganti, mentre la Regina di Cuori con un vestito maestoso e dettagli rossi e neri.

Rapunzel e Flynn Rider

Se amate le favole, questa è un’idea perfetta! Lei con il vestito viola e lunghi capelli intrecciati con fiori, lui con il classico gilet e la borsa da avventuriero.

Alieno e Astronauta

Un’idea spaziale! Uno in tuta da astronauta, l’altro con pelle argentata, occhi grandi e un tocco futuristico.

Pizza e Forchetta

Per le coppie che amano il cibo: uno con un costume a forma di fetta di pizza, l’altro vestito da forchetta gigante. Divertente e creativo!

Sherlock Holmes e Watson

Per le coppie amanti dei misteri! Lui con il classico cappotto e lente d’ingrandimento, lei con un look da detective elegante.

Jack e Rose (Titanic)

Jack con camicia bianca, bretelle e pantaloni marroni. Rose con un abito lungo in stile anni ‘10 o il celebre vestito rosso e nero della scena del ballo.

Bella e Edward (Twilight)

Edward con camicia scura, giacca elegante e carnagione pallida. Bella con abbigliamento casual, giacca in pelle e trucco naturale.

Mia e Sebastian (La La Land)

Mia con il vestito giallo della scena del ballo. Sebastian con camicia bianca, pantaloni scuri e bretelle.

Beetlejuice e Lydia (Beetlejuice)

Beetlejuice con completo a righe bianche e nere, trucco spettrale. Lydia con abito nero gotico o il vestito rosso da sposa.

Han Solo e Leia (Star Wars)

Han Solo con camicia bianca, gilet nero e cintura con fondina. Leia con il classico vestito bianco e capelli raccolti a ciambella.

Arwen e Aragorn (Il Signore degli Anelli)

Arwen con vestito elfico lungo dai dettagli argentati. Aragorn con tunica medievale, mantello e spada.

Harry Potter e Ginny/Hermione (Harry Potter)

Harry con occhiali tondi, sciarpa di Grifondoro e bacchetta. Ginny o Hermione con uniforme scolastica, tunica e bacchetta.

Shrek e Fiona (Shrek)

Shrek con tunica marrone, panciotto e orecchie verdi. Fiona con abito verde e trucco verde per la versione orco.

E potremmo fare ancora tantissimi altri esempi, ma non è di certo difficile la scelta, basti pensare al proprio idolo, al proprio film preferito e il gioco è fatto!

Vestiti di Carnevale per coppia: siti per acquistarli

Non dobbiamo di certo sottovalutare la parte economica, infatti spendere molto per un vestiti che utilizzeremo solo una volta all’anno non è il caso. Fortunatamente questo problema non si pone, perché con un semplice click online tutto è possibile, per di più acquistando a poco prezzo. Come tutte le cose, anche i vestiti di Carnevale possono essere comprati su Internet. Ecco a voi i siti più affidabili e con tantissime offerte:

Best Price

Funidelia

Amazon

ebay

Quindi ragazzi cosa aspettate? Le info ci sono tutte, non resta che decidere e la scelta è solo vostra. Se la festa a cui parteciperete sarà a tema, ancora meglio, organizzatevi per bene, badate a ogni minimo dettaglio e i vostri costumi, i vostri travestimenti saranno di certo i più belli della serata. Possiamo dire che avete la possibilità di essere l’anima della festa!

Buon divertimento!

