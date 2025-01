Harry Potter: cosa sappiamo sulla prossima serie TV?

Il nuovo progetto HBO sarà un adattamento seriale mastodontico che promette di ricreare l’universo magico creato da J.K. Rowling sotto una nuova luce. Ecco le prime anticipazioni.

Dopo l’adattamento cinematografico che ha incantato milioni di spettatori, l’universo di Harry Potter si prepara a tornare sullo schermo in una nuova veste: una serie TV targata HBO che dovrebbe debuttare nel 2027. Il progetto circolava come indiscrezione già da anni e ora è finalmente in piena produzione con l’obiettivo di raccontare in modo più approfondito i sette libri di J.K. Rowling e una previsione di prodizione decennale con una stagione dedicata a ciascun libro.

La prima stagione, basata su Harry Potter e la pietra filosofale, conterà otto episodi di un’ora ciascuno, molto più rispetto al film originale del 2001, che durava due ore e mezza. Il format della serie tv permetterà alla showrunner Francesca Gardiner, già nota per il suo lavoro in Succession e Killing Eve, e al regista Mark Mylod, veterano di Game of Thrones, di approfondire dettagli e trame che nel film erano stati tralasciati per motivi di tempo.

La partecipazione di J.K. Rowling e le prime polemiche

Secondo quanto riportato da IndieWire, J.K. Rowling sarà coinvolta nel progetto senza influenzare direttamente le scelte creative. La sua presenza ha già sollevato discussioni, in particolare a causa delle controversie legate ai suoi commenti ritenuti transfobici che hanno spinto la produzione a mantenere un certo distacco tra la promozione della serie e la figura dell’autrice che negli ultimi anni ha visto calare la sua popolarità.

Anche il cast è motivo di grande curiosità e dibattito. I ruoli principali di Harry, Ron e Hermione sono ancora in fase di definizione in quanto il passaggio di testimone dai volti iconici di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint rappresenta una sfida davvero impegnativa. Per personaggi secondari, come Albus Silente e Severus Piton, il casting ha già suscitato diverse polemiche, come quelle legate alla scelta per il ruolo di Piton dell’attore Paapa Essiedu considerato poco coerente rispetto alla descrizione letteraria del personaggio.

Gli altri possibili volti per Hogwarts

Il casting per gli altri personaggi chiave sta scatenando il dibattito tra gli appassionati e la rivista GQ si è addirittura divertita a proporre alcune candidature.

Per il ruolo di Hagrid, si spazia da attori come Mark Addy (Game of Thrones) o Nick Frost; ma la figura del gigante dal cuore tenero potrebbe anche essere interpretata da Brett Goldstein, noto per il suo ruolo in Ted Lasso, che potrebbe offrire una versione scontrosa ma affettuosa del personaggio.

Sul fronte di Voldemort, un’interpretazione all’altezza dell’iconico Ralph Fiennes potrebbe arrivare da Cillian Murphy anche se è poco probabile che l’attore venga preso in considerazione visto la recente vittoria agli Oscar. Tra gli altri nomi in circolazione spicca Jamie Campbell Bower, il malvagio Vecna di Stranger Things, considerato ideale per rappresentare il serpentino e inquietante Lord Voldemort.

Per quanto riguarda Minerva McGranitt, il personaggio interpretato in modo magistrale da Maggie Smith nei film originali, si fanno i nomi di attrici come Eve Best (House of the Dragon) o Lesley Manville (The Crown): entrambe sarebbero capaci di cogliere la severità e la dolcezza della professoressa, qualità che hanno reso McGranitt un simbolo di Hogwarts.

Un progetto ambizioso per un nuovo pubblico

La serie HBO mira a riavvicinare i fan storici e a conquistare le nuove generazioni offrendo un’esperienza inedita e dettagliata. La promessa è quella di creare una narrazione che rispecchi fedelmente i romanzi, arricchendo però l’universo con dettagli e sottotrame mai esplorate.

Mentre si attendono con trepidazione ulteriori dettagli, una cosa sembra già confermata: il magico mondo di amicizie e incantesimi di Harry Potter continua a esercitare un fascino senza tempo, anche in questa nuova ambiziosa veste.