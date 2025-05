Il dibattito sulle dipendenze digitali: la Francia e l'idea del bando

In Francia, Macron ha valutato un referendum sugli schermi digitali per l’infanzia dopo uno studio allarmante sui danni cerebrali nei più piccoli. L’iniziativa è stata però abbandonata davanti alle critiche di esperti e opinione pubblica, che hanno definito il proibizionismo una “falsa buona idea”.

Il dibattito evidenzia la tensione tra tutela dello sviluppo cognitivo e ricerca di soluzioni più efficaci del semplice divieto.

I risultati allarmanti sullo sviluppo infantile esposto agli schermi

La commissione scientifica francese incaricata da Macron ha evidenziato dati preoccupanti: l’esposizione dei bambini agli schermi dovrebbe essere posticipata almeno fino ai sei anni. Gli studi mostrano un rischio triplicato di disturbi primari del linguaggio nei piccoli esposti precocemente a smartphone, tablet e televisione. Questa condizione peggiora ulteriormente quando i genitori trascurano il dialogo quotidiano con i figli.

I rapporti scientifici collegano l’uso eccessivo di dispositivi digitali anche a problemi di sonno, tendenza al sovrappeso e ritardi nello sviluppo cognitivo. La protezione del cervello in formazione diventa quindi cruciale nei primi anni di vita, periodo in cui le connessioni neurali si sviluppano rapidamente e risultano particolarmente vulnerabili alle interferenze degli stimoli digitali.

La risposta degli specialisti al proibizionismo digitale

Gli esperti francesi hanno espresso forti perplessità sulla strada del divieto assoluto, nonostante condividano le preoccupazioni sui rischi degli schermi. Un articolo pubblicato su Le Figaro e firmato da medici, docenti universitari e psicologi clinici ha sintetizzato efficacemente la questione con un titolo emblematico: “Vietare gli schermi prima dei sei anni: una falsa buona idea”.

I firmatari, membri dell’associazione ‘1001 parole’, pur concordando sulla necessità di ridurre drasticamente l’esposizione tecnologica dei più piccoli, sottolineano come un approccio proibizionista sia destinato al fallimento. La vera sfida, secondo gli specialisti, non sta nel demonizzare la tecnologia ma nel creare spazio per attività che favoriscano uno sviluppo cognitivo equilibrato. Non si tratta di posizioni retrograde, ma di scelte consapevoli per coltivare curiosità, ragionamento ed empatia nei bambini.

L’alleanza scuola-famiglia come risposta efficace

Di fronte alla complessità della questione digitale, il divieto assoluto appare come una soluzione semplicistica. La vera risposta risiede nella creazione di un’alleanza forte tra istituzioni scolastiche e famiglie. Questa collaborazione diventa cruciale soprattutto per quei nuclei familiari in difficoltà, dove spesso il dispositivo elettronico diventa un alleato nella gestione quotidiana. Come evidenziato dagli esperti, molte madri sole trovano più pratico sistemare il bambino davanti a uno schermo mentre svolgono le faccende domestiche.

Gli insegnanti, particolarmente quelli della scuola dell’infanzia e primaria, possono svolgere un ruolo determinante nel guidare i genitori verso alternative educative. Proponendo giochi semplici, racconti, filastrocche e attività manuali, i docenti forniscono strumenti concreti che rendono il bambino protagonista attivo del proprio apprendimento piuttosto che fruitore passivo di contenuti digitali. Questo approccio collaborativo non solo riduce la dipendenza dagli schermi, ma stimola lo sviluppo cognitivo, la curiosità e l’empatia.