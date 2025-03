Prof jazzista picchiato da uno studente per un rimprovero in classe

Un rimprovero in classe si è trasformato in un’aggressione violenta per Sergio Orlandi, docente sessantenne di musica in una scuola media di Inzago, nell’hinterland milanese. Il professore, noto trombettista jazz con una carriera illustre che include collaborazioni con l’Orchestra Rai di Milano, Barry White, Renato Zero, Franco Battiato e Mina, è stato picchiato da uno studente di 14 anni che aveva precedentemente ripreso durante una lezione.

L’episodio, avvenuto a mezzanotte nella piazza centrale del paese, rappresenta un allarmante caso di violenza scolastica che ha lasciato il docente traumatizzato e timoroso di tornare in classe, dove potrebbe incontrare nuovamente il suo aggressore.

La dinamica degli eventi

Tutto ha avuto inizio a gennaio quando il professor Orlandi ha semplicemente chiesto a uno studente 14enne di fare silenzio durante la lezione. Il ragazzo, ripetente, ha reagito minacciando l’insegnante: “Se ti trovo fuori, per te sono guai”. Nonostante l’intimidazione, il docente aveva deciso di lasciar correre, notando nelle settimane successive un apparente miglioramento nel loro rapporto.

La situazione è però precipitata la notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo, quando Orlandi ha incrociato il giovane nella piazza centrale di Inzago. Il professore, di ritorno da un’esibizione musicale, è stato avvicinato dal ragazzo accompagnato da un amico più grande. Quando ha abbassato ingenuamente il finestrino per salutare, i due hanno aperto la portiera e lo hanno colpito ripetutamente al volto. Solo riaccendendo l’auto e fuggendo, Orlandi è riuscito a mettersi in salvo dall’aggressione, documentata dalle telecamere di sorveglianza della piazza. A seguito dell’incidente, il professore ha sporto denuncia ai carabinieri.

Le reazioni e le conseguenze per il docente

Il ritorno in classe rappresenta ora un pensiero angosciante per Orlandi. “Sto malissimo se ci penso”, ha confessato, temendo di incrociare nuovamente lo sguardo del ragazzo a scuola o in paese. Dopo la denuncia ai carabinieri, il professore attende i provvedimenti delle autorità e della scuola.