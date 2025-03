Insegnante arrestato per molestie sessuali a Ciriè

Un insegnante di 50 anni del liceo scientifico Galileo Galilei di Ciriè è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di molestie sessuali. L’indagine, condotta dalla procura di Ivrea, si è basata sulle testimonianze di numerosi studenti che hanno denunciato palpeggiamenti avvenuti anche durante le ore di lezione.

A supporto delle dichiarazioni, alcuni video girati con una telecamera nascosta in classe hanno documentato i comportamenti inappropriati del docente. L’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari e, dopo essere stato inizialmente sospeso a seguito della denuncia di alcuni genitori circa due mesi fa, è stato sostituito da un altro insegnante per garantire la continuità didattica.

Dettagli del caso

Le indagini condotte dalla procura di Ivrea hanno raccolto numerose testimonianze degli studenti che confermano i palpeggiamenti avvenuti durante le lezioni. Il cinquantenne avrebbe molestato diversi allievi, comportamento che è stato documentato non solo dalle dichiarazioni delle vittime, ma anche da video registrati con una telecamera nascosta posizionata in classe.

Questi filmati sono diventati prova fondamentale contro l’insegnante, incastrandolo definitivamente. I carabinieri, dopo aver ascoltato le testimonianze e visionato il materiale video, hanno proceduto con l’arresto, ponendo l’uomo agli arresti domiciliari. Le dichiarazioni degli studenti sono state ritenute credibili e coerenti con quanto emerso dalle registrazioni.

Reazioni e misure adottate

Di fronte alla grave situazione, il dirigente scolastico Vincenzo Giammalva ha immediatamente preso posizione attraverso una lettera formale indirizzata al provveditore. Nel documento, il preside ha espresso profondo dispiacere per l’accaduto e sincera vicinanza “a coloro, tra gli studenti, che sono stati coinvolti”, assicurando che l’istituto “farà di tutto per ristabilire un ambiente sereno e tranquillo” necessario per proseguire l’anno scolastico.

L’insegnante è stato prontamente sostituito da un collega per garantire la continuità didattica, mentre la comunità scolastica cerca di elaborare l’accaduto e ripristinare un clima di fiducia.

Implicazioni e sviluppi futuri

La situazione dell’insegnante del liceo Galileo Galilei rimane delicata, con l’indagine della procura di Ivrea che proseguirà nei prossimi mesi. L’accusa di molestie sessuali potrebbe comportare conseguenze penali significative qualora il docente venisse condannato.

Nel frattempo, il caso ha sollevato interrogativi sulla necessità di rafforzare i protocolli di sicurezza all’interno degli istituti scolastici. È probabile che l’episodio porterà a una revisione delle procedure di segnalazione e monitoraggio dei comportamenti inappropriati, con l’obiettivo di garantire spazi educativi più protetti per tutti gli studenti.