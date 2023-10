Insegnante americana lascia la scuola per dedicarsi alla carriera su Onlyfans

Lei si chiama Brianna Coppage, ha 28 anni, ed è (o meglio, era) un’insegnante di scuola superiore nel Missouri. Già, perché poco più di una settimana fa l’istituto presso il quale lavorava ha scoperto la sua “doppia vita” e l’ha messa in congedo. Ma, dopo averci pensato bene, Brianna ha deciso di dimettersi. Cosa ha fatto di così “scabroso” per meritarsi una sospensione? Ha un profilo Onlyfans che cura con regolarità e che è stato scoperto da qualcuno che non l’ha trovato consono con la sua professione, tanto da essersene lamentato a scuola. Vediamo come sono andate le cose.

Insegnante lascia la scuola per Onlyfans

Brianna insegnava inglese al St. Clair, nella contea di Franklin. Aveva uno stipendio di circa 42ooo dollari annui ma, per arrotondarlo, nel tempo libero si dedicava a filmare e postare su Onlyfans i suoi contenuti a luci rosse. Con i quali racimolava tra gli 8000 e i 10000 dollari. Quando gli amministratori della scuola hanno appreso della sua seconda attività, Brianna è stata immediatamente interrogata a porte chiuse. Successivamente, le è stato revocato l’accesso ai conti scolastici della scuola. In poche parole, è stata messa in congedo. Questo accadeva più di una settimana fa.

Ieri, quando ancora la scuola era impegnata nelle indagini interne, la sorpresa: la donna ha deciso di lasciare il suo incarico. In proposito, ha dichiarato al sito The Messenger:

Non voglio fare la guerra al distretto scolastico. So che se restassi a scuola nulla sarebbe più come prima, quindi questa è l’opzione migliore.

Ha scelto di andarsene sia per evitare ulteriori lamentele, che per il maggior introito (perlomeno a lungo termine) derivante dalla sua attività online, più redditizia rispetto alla carriera scolastica. Ha inoltre dichiarato di averlo fatto per evitare ulteriori polemiche nei confronti della scuola per causa sua.

La scelta per motivi economici

La professoressa, una laurea e un master in pedagogia alle spalle, stava studiando per conseguire una laurea specialistica ma, alla luce di quanto accaduto, probabilmente abbandonerà questo progetto per dare priorità ad una carriera a luci rosse sicuramente molto più soddisfacente dal punto di vista finanziario. Anche se inizialmente, una volta “scoperta”, aveva dichiarato di sentirsi triste all’idea di non vedere più i suoi studenti. E di essere consapevole del fatto che probabilmente non insegnerà mai più. Ma ha anche ammesso di essere sempre stata al corrente del rischio che stava correndo. Aveva detto:

“C’è questa aspettativa che gli insegnanti debbano essere i leader morali degli studenti, e non sono in disaccordo con questo. Ho insegnato il programma. Ho insegnato agli studenti a leggere e scrivere e non li ho guidati sui miei pensieri o credenze… Non posso controllare ciò che la gente pensa di me.”

Per sua ammissione, pensava che nessuno nell’ambito scolastico avrebbe mai potuto scoprire i video hot, proprio perché destinati non solo ad un pubblico adulto, ma anche agli abbonati.

