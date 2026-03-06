INVALSI 2026, risultati dopo il diploma: quando escono su Unica e come accedere

Le prove INVALSI per gli studenti di quinta superiore si svolgono dal 2 al 31 marzo 2026 per le classi non campione. La finestra di somministrazione copre tre discipline: Italiano, Matematica e Inglese.

Ogni istituto può organizzare autonomamente i turni all’interno di questo arco temporale, distribuendo gli studenti nei laboratori informatici secondo le proprie esigenze logistiche.

Per chi non può partecipare a marzo per motivi di salute o gravi impedimenti documentati, è prevista una sessione suppletiva dal 21 maggio al 5 giugno 2026. L’accesso a questa finestra di recupero richiede certificazione medica o altra documentazione ufficiale che attesti l’impossibilità a sostenere le prove nel periodo ordinario.

Questa organizzazione garantisce a tutti gli studenti la possibilità di completare le prove nazionali prima dell’esame di Maturità.

Le ragioni del rilascio post diploma e la tutela della commissione

Nonostante i test al computer consentano una correzione immediata, gli esiti ufficiali non vengono resi noti subito dopo le prove. La motivazione è sia normativa sia organizzativa: i risultati INVALSI 2026 sono destinati a popolare la nuova Parte IV del Curriculum dello studente, e il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che questa sezione venga resa visibile soltanto dopo il conseguimento del diploma.

L’obiettivo principale di questa scelta è tutelare l’imparzialità della commissione d’esame. Durante il colloquio orale di Maturità, i commissari hanno accesso alle prime tre parti del Curriculum — che raccolgono esperienze formative e certificazioni — ma non possono visualizzare i livelli conseguiti nelle prove nazionali. In questo modo si evita che i dati INVALSI possano, anche involontariamente, condizionare la valutazione dell’esaminando.

I risultati restano pertanto “congelati” fino a luglio, quando l’intero esame di Stato sarà concluso e il diploma ufficialmente rilasciato. Solo a quel punto ogni studente potrà accedere al quadro completo delle proprie competenze certificate.

L’accesso agli esiti su Unica e i livelli di competenza

Terminata la Maturità e ottenuto il diploma, ogni studente può consultare autonomamente i propri risultati INVALSI attraverso la piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione. L’accesso avviene con SPID o CIE nella sezione E-Portfolio, dove è possibile scaricare il Curriculum aggiornato comprensivo della nuova Parte IV dedicata alle competenze certificate.

Gli esiti non si esprimono con voti in decimi, ma attraverso livelli descrittivi che attestano ciò che lo studente sa fare concretamente. Per Italiano e Matematica vengono assegnati livelli da 1 a 5, mentre per l’Inglese si adotta il quadro comune europeo QCER, che certifica il raggiungimento di competenze quali B1 o B2.

Questa modalità valutativa non misura performance scolastiche puntuali, ma fotografa le abilità acquisite al termine del percorso formativo su scala nazionale ed europea, fornendo una certificazione ufficiale delle competenze linguistiche e logico-matematiche.

Il valore delle certificazioni tra università e lavoro

Sebbene i risultati INVALSI non influiscano sulla media finale della Maturità, gli esiti pubblicati a luglio rappresentano una risorsa concreta per il futuro accademico e professionale. La certificazione delle competenze linguistiche in inglese – livello B1 o B2 secondo il quadro comune europeo – costituisce un documento formale spendibile nei colloqui di lavoro e nei processi di ammissione universitari. Molti atenei riconoscono tali certificazioni come crediti formativi o requisiti di accesso a specifici corsi di laurea.

Più che un voto scolastico, l’esito INVALSI funziona come un biglietto da visita che attesta le abilità reali su scala nazionale ed europea. La valutazione per livelli descrittivi – da 1 a 5 per Italiano e Matematica – offre un profilo trasparente delle competenze acquisite al termine del percorso scolastico, utile per orientare scelte formative successive e per presentarsi con credenziali standardizzate nel mercato del lavoro.