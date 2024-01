Iscrizione scuola 2024-25 studenti con DSA: cosa sapere

A partire dal prossimo 18 gennaio sarà possibile procedere con le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025. Gli studenti che dovranno frequentare le prime classi della scuola primaria, della secondaria di primo e di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, avranno tempo fino al 10 febbraio per poter presentare, telematicamente, le proprie domande. L’unica eccezione a tale metodo di invio varrà per i piccoli della scuola dell’infanzia, le cui domande potranno continuare ad essere presentate in formato cartaceo. Ma cosa c’è da sapere riguardo l’iscrizione degli studenti con DSA? Quali sono le procedure, in questo caso?

Chi sono gli studenti con DSA?

Gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono coloro che presentano significative e persistenti difficoltà nell’acquisizione e nell’uso delle abilità di lettura, scrittura e/o matematica, nonostante abbiano un’intelligenza media o superiore ed abbiano ricevuto istruzione adeguata. I DSA sono disturbi neurobiologici che influenzano il modo in cui il cervello elabora le informazioni, e che rendono alcune abilità più difficili da sviluppare rispetto ai propri coetanei.

E’ la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 a riconoscere la dislessia (che colpisce l’abilità di lettura), la disgrafia e disortografia (che coinvolgono invece la scrittura), e la discalculia (che riguarda le difficoltà con le operazioni matematiche), quali disturbi specifici di apprendimento. Il MIUR garantisce il diritto allo studio di tali studenti grazie all’adozione di numerose iniziative in merito.

Iscrizione scuola studenti con DSA

Bene, ma come si effettua la loro iscrizione a scuola? E’ la circolare ministeriale pubblicata lo scorso 12 dicembre 2023 a regolamentare le modalità di iscrizione degli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA). Così come avviene per tutti gli allievi, anche per questi ultimi la domanda dovrà essere effettuata online servendosi della Piattaforma Unica, tramite la quale poter inoltre usufruire dei principali servizi e strumenti messi a disposizione dal Ministero. All’interno della piattaforma sarà possibile, tramite il punto di accesso alle iscrizioni on line denominato “Iscrizioni“, che al momento non è ancora stato attivato, inoltrare la domanda. Sul sito è già disponibile, invece, la sezione Orientamento, pensata per favorire una scelta consapevole da parte dei giovani.

Quella presentata dagli studenti con diagnosi di DSA dovrà contenere in allegato la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. E dovrà essere rigorosamente inoltrata (così come tutte le altre) a partire dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 ed entro le ore 20:00 del 10 febbraio 2024.

Inoltre, sempre come riportato nella suddetta circolare, è importante sottolineare come gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera e dispensati dall’esecuzione delle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguano ugualmente il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

