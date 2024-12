La nuova serie sugli 883: annunciata Nord Sud Ovest Est

L’annuncio ufficiale svela il titolo e i primi dettagli del nuovo capitolo, con Pavia ancora una volta protagonista.

Dopo il successo clamoroso di Hanno Ucciso L’Uomo Ragno, è finalmente arrivata la conferma che la serie sugli 883 continuerà con una seconda stagione. L’annuncio è stato fatto dai giovani protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che interpretano rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto, durante la serata di Antefactor, andata in onda il 5 dicembre poco prima della finale di X Factor. Il nuovo capitolo si intitolerà Nord Sud Ovest Est, in omaggio al secondo album iconico del duo musicale pavese.

Subito dopo la rivelazione, è stato trasmesso il primo teaser della serie, prodotto da Sky Studios in collaborazione con Groenlandia, che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan sui social.

Un successo senza precedenti: i numeri della prima stagione

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno, la prima stagione della serie, è stata una delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni. Realizzata da Sky Studios e Groenlandia, sotto la guida dei produttori Matteo Rovere e Sydney Sibilia, ha conquistato il pubblico fin dal suo debutto, registrando ascolti record e diventando la serie Sky Original più vista degli ultimi otto anni. Le recensioni positive l’affetto sui social hanno consolidato il successo dello show, con fan vecchi e nuovi che si sono appassionati alle vicende dei due giovani nerd di Pavia travolti da un successo inaspettato.

Sydney Sibilia, regista e showrunner, aveva già lasciato intendere la possibilità di un seguito, dichiarando: “Non posso far altro che ringraziare tutti voi che l’avete vista e vi siete appassionati a questa storia che per certi versi è anche un po’ la mia. È stato un viaggio lunghissimo durato più di tre anni e nutro il forte sospetto che non sia ancora finito”.

Cosa aspettarsi da Nord Sud Ovest Est

La nuova stagione porterà la storia nel 1993, l’anno in cui gli 883 pubblicarono il loro secondo album, Nord Sud Ovest Est. La trama si snoderà tra gli sviluppi professionali e personali di Max e Mauro, mettendo in evidenza le difficoltà di gestire un successo così travolgente: sarà proprio questo enorme successo a mettere alla prova il loro rapporto d’amicizia in un periodo cruciale per la band.

Come anticipato dal regista, Pavia continuerà a essere il cuore pulsante della narrazione, anche se non si esclude che alcune riprese possano essere effettuate negli Stati Uniti, come per i videoclip girati oltreoceano per le canzoni di quel periodo.

Dettagli sulla produzione e sul cast

La seconda stagione è attualmente in fase di scrittura e le riprese dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2025, probabilmente durante l’estate. Nel cast torneranno sicuramente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max e Mauro, mentre Ludovica Barbarito dovrebbe riprendere il ruolo di Silvia “Atene”. Non è ancora noto se ci saranno nuove aggiunte.

Quando uscirà la nuova stagione?

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale ma, considerando l’inizio delle riprese, è probabile che Nord Sud Ovest Est venga rilasciata tra la fine del 2025 e il 2026. I fan, nel frattempo, possono iniziare a immaginare le emozioni che li aspettano nel prossimo capitolo della leggendaria storia degli 883.