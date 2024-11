Hanno ucciso l'uomo ragno: dove vedere in streaming la serie tv sugli 883

Hanno ucciso l’uomo ragno in streaming: dove e quando vederla

Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 è una serie di Sydney Sibilia (noto per i film “Smetto quando voglio”, “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, “Mixed by Erry”), dietro la macchina da presa della sua prima serie, ed è da lui scritta insieme a Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano la squadra della regia Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k) e Alice Filippi (Sul più bello, SIC). Tutte le puntate sono già disponibili dallo scorso 11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Trama e cast completo

Ci troviamo a Pavia alla fine degli anni Ottanta: Max e Mauro sono due adolescenti. Max adora la musica americana ed i fumetti, inoltre a causa delle sue amicizie sbagliate e serate punk viene bocciato al liceo. Quando cambia scuola incontra Mauro, suo nuovo compagno di banco. Proprio la musica li lega e li rende inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max inizia a scrivere i primi brani che poi vengono prodotti da Claudio Cecchetto. Dopo il successo i due riusciranno a restare uniti? Nel cast troviamo Elia Nuzzolo nei panni Max Pezzali, Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Mauro Repetto, Ludovica Barbarito nelle vesti di Silvia Atene, Davide Calgaro che ricopre il ruolo di Cisco. E ancora Alberto Astorri è Sergio Pezzali, Roberta Rovelli intepreta Alba Scanavini Pezzali, Roberto Zibetti ricopre il ruolo di Claudio Cecchetto, infine Angelo Spagnoletti veste i panni di Lello ed Edoardo Ferrario quelli di Pier Paolo Peroni.

Chi è Max Pezzali

Nella serie Max Pezzali ha solo 18 anni ed è un nerd. Punk ma non troppo, rocker ma non troppo. Sa tutto di musica, non riesce ad attrarre le esponenti del gentil sesso e non crede in se stesso. Proprio Mauro lo aiuta a credere di più in se stesso e da lì Max inizia a scrivere le prime canzoni con lui oltre che a provare a credere nella storia d’amore con Silvia senza cadere nella “regola dell’amico”.

Chi è Mauro Repetto

Cresciuto nel mito delle popstar, Mauro vuole con tutto se stesso avere successo ed arrivare in cima alle classifiche. Non è in grado di ricevere un “no” e di scoraggiarsi, non a caso la sua vitalità incoraggia anche Max e tutte le persone attorno a loro.

