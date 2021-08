Curriculum in inglese: quello che dovete sapere

Volete mandare il vostro curriculum all’estero e scriverlo in inglese? Oggi siamo qui per dirvi come scriverne uno e vi daremo anche un esempio in modo che possiate prendere spunto per farlo al meglio. In realtà, il curriculum in inglese non viene richiesto solo se si vuole lavorare all’estero, ma alcune aziende che lavorano in ambito internazionale potrebbero richiederlo. Non dovete temere o spaventarvi, le informazioni che dovrete scrivere sono le vostre, personali e lavorative, dovrete solo tradurle in inglese. Noi che ci stiamo a fare qui? La risposta è semplice, per aiutarvi; vediamo subito come scriverne uno.

Curriculum in inglese: come scriverne uno

Quando cercate lavoro, il primo passo da fare è redarre un curriculum strategico in cui le vostre informazioni saranno dettagliate e concise. Vi è una prima parte in cui dovrete inserire le vostre generalità, quindi data di nascita, luogo e indirizzo di residenza, numero di telefono ed indirizzo e-mail. Poi vi è una parte in cui dovrete inserire tutte le vostre esperienze professionali e le competenze. Per scriverlo al meglio dovete sapere che esistono due tipi di curriculum in inglese:

Chronological CV: è un curriculum vitae in lingua inglese che organizza in ordine cronologico le tue esperienze formative e professionali, partendo dalle più recenti. Skill-based CV: è un tipo di CV che mette in evidenza le tue capacità e competenze, sia personali che tecniche.

Curriculum in inglese: un esempio

Di seguito, riportiamo un esempio di come dovrebbe essere il vostro curriculum in inglese, ovviamente da compilare con i vostri dati:

PERSONAL INFORMATION

Name

Home address

Telephone

E-mail

Nationality

Date and place of birth

WORK EXPERIENCE

Dates

Name of employer

Type of business

Occupation

Main acrivities and responsibilities

E così via per tutte le esperienze lavorative fatte.

Education and training

Dates

Name and type of organization providing education and training

Title of qualification awarded

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

Mother tongue

Other languages

Reading

Writing

TECHNICAL skills and competences.

