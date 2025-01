"Le scuole medie sono una barzelletta": il post del docente che ha creato il dibattito sui social

Un recente post di un insegnante sulla piattaforma Threads ha esortato gli utenti social a far parte di un dibattito, ossia il motivo delle molteplici lacune degli studenti italiani. Il docente ha espresso sul social un pensiero in parte condivisibile e concreto, ossia la presenza di “analfabetismo funzionale” tra i ragazzi delle scuole medie e superiori. L’uomo, inoltre, ha spiegato il motivo delle notevoli lacune degli alunni, accendendo un lungo dibattito tra i commenti di insegnanti, genitori e studenti di Threads.

Secondo l’insegnante autore del post, il problema dell’oggettivo “analfabetismo funzionale” tra i giovani studenti è la preparazione e formazione durante la fase delle scuole medie. In merito a ciò, il docente ha dichiarato:

“Il problema non è il liceo, il problema sono le medie, le quali sono una barzelletta. Gli studenti arrivano al liceo sopravvalutati e inconsapevoli delle proprie lacune. Non sono capaci di scrivere in corsivo, non sono in grado di esporre un argomento e comprendere un testo. Ciò li rende degli analfabeti funzionali, e ciò è da prendere in considerazione”.