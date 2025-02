Leggere il mondo: celebrazione dei 200 anni del braille

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, promuove un’importante esposizione per celebrare il bicentenario dell’invenzione del sistema Braille. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’intera comunità scolastica e i cittadini sull’importanza di questo metodo di lettura e scrittura, che da duecento anni rappresenta uno strumento fondamentale per garantire l’accesso alla conoscenza alle persone con disabilità visiva.

Dettagli dell’evento

La celebrazione si svolgerà il 21 febbraio 2025, in concomitanza con la Giornata nazionale del Braille, presso la Biblioteca del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’esposizione temporanea andrà ad arricchire la mostra permanente già presente nella struttura, grazie alla preziosa collaborazione tra il MIM e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che ha messo a disposizione materiali provenienti dai propri archivi storici.

Materiali in esposizione

La mostra presenta una ricca collezione proveniente dagli archivi storici dell’UICI, includendo preziose fotografie d’epoca che documentano l’evoluzione del sistema braille. I visitatori potranno esplorare una vasta selezione di testi in braille, libri tattili e innovativi strumenti didattici pensati per l’apprendimento della lettura, scrittura e musica. Questi materiali rappresentano un patrimonio culturale fondamentale per comprendere l’importanza dell’accessibilità alla conoscenza.