Liceo economico-sociale, a Catania nasce l'opzione calcistica

Il liceo San Francesco di Sales di Catania, storica istituzione educativa con oltre 125 anni di storia, amplia la propria offerta formativa con un innovativo indirizzo di studi: il Liceo Economico-Sociale con opzione calcistica. Questa nuova proposta didattica nasce dalla volontà dei Salesiani di rispondere in modo concreto alle attuali esigenze formative dei giovani, combinando l’attenzione alle tematiche economiche e sociali con la passione per il mondo del calcio.

Il percorso rappresenta una sintesi originale tra formazione accademica e prospettive professionali legate allo sport più seguito al mondo, offrendo agli studenti l’opportunità di sviluppare competenze specifiche in entrambi gli ambiti.

Dettagli del percorso di studi

Il nuovo percorso formativo si caratterizza per una solida base umanistica ed economica, arricchita dallo studio di due lingue straniere fondamentali: l’inglese e lo spagnolo. L’opzione calcistica si integra armonicamente nel programma, offrendo una preparazione specifica nel settore sportivo più seguito al mondo.

Gli studenti avranno l’opportunità di approfondire materie tradizionali del liceo economico-sociale, come scienze umane ed economia, combinandole con discipline specifiche legate al mondo del calcio. Questo approccio innovativo permette di sviluppare competenze trasversali, preparando i giovani sia per eventuali carriere nel settore calcistico sia per percorsi universitari più tradizionali. La formazione bilingue garantisce inoltre una prospettiva internazionale, essenziale nel moderno contesto sportivo globale.

La presentazione ufficiale

La presentazione ufficiale del nuovo indirizzo di studi si è svolta il 13 febbraio alle ore 12:30 presso il Salone Auditorium dell’Istituto in via Cifali, 5 a Catania. All’importante evento hanno partecipato numerose figure di spicco del mondo scolastico e sportivo: il direttore dell’istituto don Domenico Muscherà, il preside don Enzo Timpano e l’Ispettore Salesiani Sicilia don Domenico Saraniti.

Dal mondo calcistico sono intervenuti il Presidente della FIGC Sicilia Sandro Morgana, il delegato FIGC Catania Lino Gurrisi e l’AD del Catania FC Vincenzo Grella. Hanno inoltre presenziato il Presidente Meta Catania Enrico Musumeci, il DG della Meta Catania Angelo Finocchiaro e l’Assessore all’istruzione di Catania Andrea Guzzardi, confermando il forte interesse istituzionale per questa innovativa proposta formativa.

Foto copertina via Freepik