Liceo matematico, dal 2026 la sperimentazione in 100 scuole: più ore e laboratorio interdisciplinare per l'IA

Il Liceo matematico sarà sperimentato dal 2026/2027 in cento scuole italiane, secondo il decreto ministeriale n. 104 del 10 giugno. Il nuovo percorso non si limita ad aggiungere ore di matematica: punta a sviluppare il pensiero critico, la capacità di leggere e interpretare dati, l’argomentazione rigorosa e la valutazione accurata delle fonti.

Gli studenti impareranno a usare la matematica come chiave per affrontare problemi reali e a dialogare consapevolmente con l’intelligenza artificiale e le sfide tecnologiche.

Le finalità formative: rigore, argomentazione e autonomia

Il ministro Valditara ha delineato con chiarezza gli obiettivi del nuovo percorso: “L’obiettivo del Liceo Matematico è valorizzare il rigore della matematica e, al tempo stesso, rafforzarne la capacità di promuovere comprensione, argomentazione, interpretazione e dialogo con gli altri saperi.” La proposta non si limita a incrementare le ore dedicate alla disciplina, ma intende trasformare la matematica in leva per sviluppare pensiero critico e autonomia di giudizio.

Il Ministro ha aggiunto: “Investire nella matematica significa investire nella qualità della formazione e nella capacità del Paese di affrontare le sfide del presente e del futuro.” Al centro del progetto si collocano rigore metodologico, capacità di argomentare con efficacia e comprensione profonda dei fenomeni, con un impatto atteso sulla cittadinanza consapevole degli studenti.

Il laboratorio matematico: interdisciplinarità e cittadinanza digitale

Il Laboratorio Matematico rappresenta il cuore culturale della sperimentazione: collega saperi scientifici, discipline umanistiche e competenze digitali attraverso percorsi progettati nell’autonomia delle scuole e in dialogo con le università. Il Ministero specifica che il Liceo Matematico «non è un semplice potenziamento orario della disciplina, ma una proposta culturale e didattica che riconosce alla matematica un ruolo centrale nella formazione delle studentesse e degli studenti».

La matematica diventa così esperienza di pensiero e strumento fondamentale di cittadinanza, anche per rispondere alle sfide poste dall’intelligenza artificiale e dall’innovazione tecnologica. Entrano logica, confronto e interdisciplinarità.

Le ore aggiuntive, i docenti e la valutazione del percorso

Il percorso del Liceo matematico si articola su tutto il quinquennio con un incremento orario progressivo. Nei licei classico, scientifico e delle scienze applicate sono previste due ore aggiuntive durante il primo biennio e un’ora aggiuntiva negli ultimi tre anni. Questo carico orario non si limita a sommare lezioni frontali, ma integra il Laboratorio matematico nel curricolo.

L’insegnamento è affidato a docenti delle classi di concorso A-26 (Matematica) o A-27 (Matematica e Fisica) già presenti nel consiglio di classe. La scelta garantisce continuità didattica e favorisce il dialogo tra le discipline. Il giudizio sugli apprendimenti sarà collegiale, coinvolgendo tutti i docenti del consiglio di classe.

L’Esame di Stato resta invariato nella struttura: la maturità non subisce modifiche formali legate alla sperimentazione. L’autonomia valutativa delle scuole è centrale, così come l’attenzione all’inclusione, affinché il percorso resti accessibile e significativo per ogni studente.

Le prospettive di sistema: monitoraggio e continuità con le Indicazioni

La sperimentazione si inserisce nel più ampio rinnovamento dell’insegnamento della matematica nei licei, in continuità con il lavoro sulle nuove Indicazioni nazionali. Valditara ha sottolineato che il patrimonio esistente viene oggi riconosciuto e accompagnato in una nuova fase, con una cornice nazionale, un monitoraggio strutturato e una prospettiva di sistema.

L’obiettivo è garantire un miglioramento continuo della qualità formativa, valorizzando l’esperienza accumulata dalle scuole e favorendo la diffusione delle migliori pratiche didattiche a livello nazionale.