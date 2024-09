Lord Jim: riassunto e scheda libro

Lord Jim di Conrad, trama e scheda libro

Lord Jim è un romanzo dello scrittore Joseph Conrad, originariamente pubblicato a puntate sul Blackwood’s Edinburgh Magazine dall’ottobre 1899 al novembre 1900. Jim è un giovane ufficiale della marina mercantile inglese: il giovane sogna un avita caratterizzata da grandi imprese che lo possano elevare ed attribuire come un eroe. In seguito ad un incidente viene ricoverato in un ospedale in un porto orientale, abbandonando la comunità ideale alla quale bramava appartenere. Guarito, egli diventa primo ufficiale sul Patna, e decide di portare in viaggio per La Mecca i feriti.

Lord Jim: riassunto del romanzo

Jim è un giovane marinaio inglese che sogna imprese avventurose e imprese eroiche. Diventa primo ufficiale sul Patna, una nave che trasporta pellegrini in viaggio verso La Mecca. Il giovane ragazzo si convince che il Patna stia per colare a picco da un momento all’altro e, convinto di questo, abbandona la scialuppa. Il Patna, però, non affonda e viene rimorchiato fino al porto.

Il comandante della nave, in preda alla paura e alla disperazione abbandona l’equipaggio. Il giovane eroe invece affronta il processo, la causa però finisce male e gli viene ritirato il brevetto da marinaio. Pieno di rimpianto e vergognoso per aver abbandonato la nave, il ragazzo cerca di trovare un altro lavoro e passa da occupazione ad occupazione. Marlow, comandante di una nave, cerca di aiutare Jim e racconta la sua vicenda ad un ex-avventuriero di nome Stein.

A Jim viene offerta la possibilità di recarsi a Patusan, e di lavorare sulla nave del capitano Marlow, Jim accetta perché vede in questo lavoro un riscatto per il passato vissuto. A Patusan, Jim riesce a conquistare in breve tempo la fiducia della popolazione, oltre al rispetto del capo tribù Doramin e di suo figlio, Dain Waris. Jim diventa grazie al proprio coraggio un vero e proprio eroe per la popolazione locale; contemporaneamente conosce una giovane donna, Gioiello, e se ne innamora, ricambiato.

Marlow, che si è recato a Patusan per salutare Jim, lo trova felice, ma si accorge che nell’animo dell’amico rimangono tracce di dubbio e di amarezza. Un giorno il pirata Brown e i suoi uomini raggiungono Patusan, animati da propositi bellicosi. Dopo varie avventure Jim muore colpito da un proiettile di una pistola, la sua morte, così repentina, improvvisa è come se volesse liberare il protagonista da demoni interiori, che concretamente non era mai riuscito ad eliminare.

Lord Jim: scheda libro

Titolo e Autore: Joseph Conrad

Joseph Conrad Casa Editrice: Blackwood’s Magazine

Blackwood’s Magazine Genere Libro: Romanzo d’avventura

Romanzo d’avventura Personaggi Principali: Jim, Marlow, Gioiello, Tamb’Itam, Doramin, Brown

Jim, Marlow, Gioiello, Tamb’Itam, Doramin, Brown Spazio: Asia

Asia Tempo: fine Ottocento

