Qualcuno con cui correre è un romanzo di David Grossman pubblicato nel 2000; è molto recente ma potrebbe essere molto interessante analizzarlo a scuola, perché tratta uno dei temi più conosciuti dai ragazzi di ogni età, l’amicizia. Ti serve un riassunto di Qualcuno con cui correre che ti aiuti a fare anche l’analisi del libro perché a scuola devi consegnare la recensione o la scheda? Qui troverai il riassunto dettagliato di Qualcuno con cui correre: buona lettura!

(Foto: Ed. Oscar Mondadori)

QUALCUNO CON CUI CORRERE RIASSUNTO DI TUTTI I CAPITOLI – Prima parte

La storia narra le vicende di due giovani ragazzi, che per un motivo o per un altro, si trovano a fronteggiare le stesse circostanze. Assaf ha sedici anni e sta passando le vacanze estive solo in casa Per guadagnarsi i soldi destinati all’acquisto di una nuova macchina fotografica lavora presso il canile municipale e lì un giorno riceve l’incarico di ritrovare il padrone che ha abbandonato un robusto cane disperato e rabbioso per essere stato lasciato solo. Il cane, che poi si scopre essere una cagnolina di nome Dinka, viene lasciato libero di correre per le strade intricate di Gerusalemme, per fiutare le tracce del padrone. Assaf è legato al cane con una corda e ha in tasca il modulo per la severa multa di 150 shekel da consegnare al padrone una volta trovato.

RIASSUNTO DETTAGLIATO QUALCUNO CON CUI CORRERE- Seconda parte

Dinka si trascina dietro il ragazzo, prima in una pizzeria, poi in una misteriosa villa di pietra abitata dalla monaca greca Teodora che lì vive in totale solitudine da tanti anni e che gli racconta di Tamar, la padrona dell’animale. Tamar è una ragazza di 16 anni fuggita di casa per cercare Shey, il fratello tossicodipendente messo alla porta dai genitori rigidi e in tremenda difficoltà perché non sanno gestire una vicenda più grande di loro.

Qui la narrazione si sposta sulla ragazza e apprendiamo con un flashback cosa le è accaduto. Tamar si è già introdotta nell’ostello dove sono tenuti prigionieri Shay ed altri ragazzi che, spinti dal desiderio di diventare degli artisti, si ritrovano a fare concerti per strada e a dare tutto il ricavato a Pessah, il capo della banda. La ragazza è riuscita a stupire tutti cantando con Shay, che suona la chitarra elettrica . Pessah ha così ordinato ai due di fare un concerto insieme ma Tamar ne ha approfittato ed è fuggita col fratello rifugiandosi in una grotta, che aveva preparato in previsione della fuga, per iniziare la disintossicazione di Shay. Scappando, però, ha perso Dinka ed è qui che le due storie si collegano.

QUALCUNO CON CUI CORRERE RIASSUNTO DETTAGLIATO – Conclusione

Assad, anche per via di Dinka, è sempre più curioso di conoscere la ragazza e alla fine incontra Tamar, grazie a Leah, un’amica della giovane. In un primo momento Tamar crede che Assaf sia uno dei criminali, ma conoscendolo meglio, inizia a fidarsi e si fa aiutare.I due ragazzi sono molto affini e come tutte le anime che si scoprono affini, riusciranno a fare cose difficili e pericolose per ritrovare e (forse) recuperare Shay, che nel frattempo è in preda a continue crisi di astinenza.

Pessah e i suoi scagnozzi, però, un giorno li trovano. Gettano a terra Assaf e Tamar e offrono a Shay della droga. Inizialmente il ragazzo ne è attratto, poi apre gli occhi e capisce che non ha più bisogno e la rifiuta. Le ultime pagine vedono Shay sostare davanti alla casa dei genitori: busserà e gli verrà aperto da un padre che ha imparato a piangere.

Assad, Tamar e Dinka insieme hanno imparato quanto sia bello avere al proprio fianco qualcuno di importante, qualcuno con cui poter parlare ma anche tacere. “Tamar pensò che non aveva mai incontrato nessuno con cui si sentiva tanto bene tacendo” si legge nella bellissima conclusine del romanzo di Grossman.

