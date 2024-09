Luiss: grandi novità alla cerimonia di benvenuto per le matricole

Sono oltre 4.000 gli studenti accolti, tra collaborazioni con Intesa Sanpaolo e nuovi traguardi nel ranking del Financial Times.

Il 9 settembre si è svolta la tradizionale Cerimonia di Benvenuto per le nuove matricole dell’Università Luiss Guido Carli con circa 4.000 studenti pronti a iniziare il loro percorso accademico nelle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico. Quest’anno l’evento è stato anche l’occasione per presentare il programma Look4ward – Build Your Future, creato da Intesa Sanpaolo per offrire agli studenti una panoramica sui cambiamenti in atto nell’economia e nella società, nonché sulle competenze richieste dai lavori del futuro, e il nuovo traguardo raggiunto dall’ateneo nel ranking appena pubblicato dal Financial Times.

Nel suo discorso di benvenuto, il rettore Paolo Boccardelli ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Intesa Sanpaolo: “Siamo molto felici di accogliere le matricole che iniziano oggi il loro percorso accademico in Luiss insieme a un partner d’eccezione, Intesa Sanpaolo. Il legame con il mondo delle imprese per anticipare le esigenze e le competenze del domani, che è parte integrante del nostro DNA, si percepisce così fin dal primo giorno in Università”; per poi evidenziare l’altro grande risultato ottenuto dall’università: il recente 25° posto a livello globale per la Laurea Magistrale in Management nel prestigioso ranking del Financial Times. “Questo traguardo conferma la competitività internazionale dei nostri programmi accademici e rafforza il ruolo della Luiss come laboratorio di innovazione e sviluppo sempre più attrattivo a livello globale”.

Il progetto Look4ward – Build Your Future: nuove competenze per i professionisti del futuro

La collaborazione con Intesa Sanpaolo si inserisce nel quadro delle nuove sfide che il mondo universitario e professionale stanno affrontando. Il progetto mira a promuovere la crescita formativa e personale degli studenti, puntando su competenze trasversali che permettano di affrontare un contesto lavorativo in continua evoluzione. Tra i temi centrali figurano la crescente importanza delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, e la necessità di combinare competenze specialistiche alle cosiddette soft skills.

Durante la cerimonia, tenutasi nell’Aula Magna Mario Arcelli del campus Luiss di Viale Pola, sono intervenuti esperti, professori, imprenditori e startupper, offrendo una visione delle sfide future che attendono i professionisti di domani. Uno degli obiettivi principali del programma è quello di rendere i giovani più consapevoli delle trasformazioni in atto, fornendo loro strumenti concreti per affrontare con successo il cambiamento.

Il rettore Boccardelli ha ribadito l’importanza di formare studenti che non solo siano preparati sul piano tecnico, ma che possano anche diventare protagonisti attivi della società: “Oggi abbiamo aperto una nuova stagione nella nostra Università in cui vogliamo abbracciare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, le nuove sfide della società e vogliamo formare dei protagonisti consapevoli che hanno dalla loro un bagaglio di competenze, di strumenti ma anche una visione del mondo basato sull’etica e sul rigore, che sono due temi fondamentali per affrontare le sfide della società”.

Un importante riconoscimento internazionale per la Luiss

Oltre alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, la Luiss ha aperto l’anno accademico con un altro importante risultato: la laurea magistrale in Management ha raggiunto il 25° posto mondiale nel ranking del Financial Times. Questo posizionamento rappresenta una crescita significativa, con un miglioramento di cinque posizioni rispetto all’anno precedente e di ben 65 posizioni negli ultimi cinque anni.

La Luiss si distingue anche per l’attenzione alla sostenibilità, classificandosi nella Top 5 a livello globale per la riduzione dell’impronta di carbonio e per i programmi didattici legati ai temi ESG (Environmental, Social, Governance), raggiungendo il 10° posto per l’offerta di insegnamenti in questo ambito.