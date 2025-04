Il diktat di Trump spinge i ricercatori USA verso l’Europa: il 75% pronto a partire

La comunità scientifica americana sta vivendo un momento di profonda incertezza. Secondo una recente ricerca pubblicata da “Nature”, il 75% dei ricercatori statunitensi si dichiara pronto a lasciare il proprio paese d’origine. Questo esodo di massa trova origine nell’ultimatum lanciato dal presidente Donald Trump verso prestigiose università americane, da Harvard alla Columbia.

Il diktat presidenziale, che prevede significativi tagli ai fondi per la ricerca, sta causando un’inversione di tendenza senza precedenti nella mobilità accademica internazionale. Quasi due ricercatori su tre guardano con interesse a Canada ed Europa come possibili destinazioni, delineando un flusso migratorio contrario a quello tradizionalmente osservato negli ultimi decenni, con talenti che ora si spostano dagli Stati Uniti verso il vecchio continente.

Accoglienza in Italia come nuova opportunità

L’attuale scenario sta determinando un’inversione di tendenza storica nei flussi di mobilità accademica: non più cervelli che dall’Europa migrano verso gli Stati Uniti, ma esattamente il contrario. L’Italia si prepara a cogliere questa opportunità senza precedenti.

Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi, sottolinea l’importanza di posizionarsi come destinazione d’elezione: “Dobbiamo cogliere le opportunità, essere un punto di arrivo per chiunque voglia eccellere nella ricerca e nell’insegnamento”. Le università italiane stanno già registrando un aumento di contatti da parte di ricercatori americani in cerca di nuove collocazioni, specialmente giovani dottorandi provenienti dai prestigiosi atenei statunitensi.

Il rettore Billari conferma che gli atenei italiani si stanno preparando per rispondere a questo incremento di domande per posizioni di assistant professor, sottolineando però che l’attrattiva non può basarsi solo sull’emergenza: “Non dobbiamo pensare di prenderli per fame. Dobbiamo essere in grado di creare un ecosistema attraente e competitivo”.

Implicazioni per il sistema universitario e opportunità future

L’eventuale afflusso di ricercatori americani rappresenta sia un’opportunità straordinaria che una sfida significativa per il sistema universitario italiano. Per capitalizzare questa inversione di tendenza, l’Italia dovrà affrontare questioni strutturali di lungo periodo, a partire dall’adeguamento delle infrastrutture di ricerca e dall’incremento dei finanziamenti dedicati.

Come sottolineato dai rettori, non basterà semplicemente “prendere per fame” i ricercatori in fuga, ma occorrerà costruire un ambiente accademico realmente competitivo.

Le condizioni salariali rappresentano un nodo cruciale: storicamente, gli stipendi accademici italiani sono stati inferiori rispetto a quelli offerti in altri paesi europei come Germania, Francia e paesi scandinavi. Per trattenere le eccellenze e attrarre nuovi talenti sarà necessario rivedere le politiche retributive, garantendo compensi all’altezza del mercato internazionale.

Particolarmente rilevante sarà anche la semplificazione delle procedure burocratiche per l’assunzione di ricercatori stranieri, attualmente caratterizzate da tempistiche e complessità che potrebbero scoraggiare potenziali candidati.