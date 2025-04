Trump critica ancora Harvard: università 'barzelletta'

La tensione tra l’amministrazione Trump e le principali università americane ha raggiunto nuovi picchi con recenti dichiarazioni che mettono in discussione il finanziamento federale agli atenei. Questa controversia solleva interrogativi fondamentali sull’autonomia accademica e sul ruolo del governo nell’istruzione superiore, temi che potrebbero influenzare il panorama universitario globale e le opportunità formative per studenti internazionali.

Dichiarazioni di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un duro attacco contro Harvard, definendola un’università “da barzelletta” che non merita di ricevere finanziamenti federali. Attraverso un post sulla sua piattaforma social Truth, Trump ha dichiarato che “Harvard non può più essere considerata un luogo di studio dignitoso e non dovrebbe essere inclusa in nessuna lista delle migliori università o college del mondo”.

Ha inoltre accusato l’ateneo di insegnare “odio e stupidità”, suggerendo un taglio completo dei fondi federali. Queste affermazioni si inseriscono nel contesto del rifiuto di Harvard di adeguarsi alle richieste dell’amministrazione americana su politiche di assunzione, programmi didattici e criteri di ammissione.

Risposta accademica: Harvard e Columbia

Harvard è diventata il fulcro della controversia dopo aver rifiutato di piegarsi alle richieste dell’amministrazione Trump riguardanti assunzioni, programmi di studio e politiche di ammissione. L’ateneo ha difeso fermamente la propria indipendenza accademica nonostante le minacce di tagli ai finanziamenti federali.

Sulla scia di questa presa di posizione, anche la Columbia University ha cambiato strategia. Dopo aver inizialmente ceduto alle pressioni governative che avevano comportato un taglio di 400 milioni di dollari, l’università newyorkese ha fatto marcia indietro. La presidente pro tempore Claire Shipman ha dichiarato che l’istituzione “respingerà un’ingerenza pesante da parte del governo” considerando inaccettabile qualsiasi accordo in cui funzionari federali dettassero “cosa insegniamo, cosa ricerchiamo o chi assumiamo”.

Implicazioni sull’autonomia universitaria

Questa controversia solleva interrogativi fondamentali sulla libertà accademica. L’interferenza governativa nelle politiche di assunzione e nei programmi didattici rischia di minare l’indipendenza degli atenei, compromettendo la qualità dell’istruzione e la credibilità delle istituzioni nel panorama educativo globale.