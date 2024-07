Maturità 2024: ChatGPT usata dal 65% dei ragazzi per prepararsi agli esami

Intelligenza Artificiale e Maturità: il dibattito

Lo sviluppo ingente dell’AI nell’ultimo periodo ha portato moltissimi studenti ad utilizzare strumenti all’avanguardia come ChatGPT, soprattutto in preparazione agli esami di Maturità.

Quando l’AI è utile davvero?

L’Intelligenza Artificiale è un ottimo strumento, ma soltanto se utilizzato in modo corretto. Infatti, trova maggior impiego in quelle attività in cui l’essere umano ancora detiene il “potere tecnologico“. Sebbene sia il PC a fornire risposte intelligenti, queste dipendono da come viene posto l’interrogativo da parte delle persone. L’IA non è infallibile e non fornisce una giusta risposta al 100%: in questo caso è la persone che deve saper gestire, contestualizzare e interpretare la risposta, in base alle sue conoscenze e ai suoi bisogni.

In ambito scolastico, l’AI non può essere considerata uno strumento sostitutivo dello studio, dell’apprendimento e del “classico libro”. Ai fini della preparazione didattica, lo strumento diventa utile nel momento in cui rappresenta una integrazione del processo di studio dello studente. In caso contrario, risulta solo essere una “soluzione temporanea” e nemmeno troppo affidabile.

Molti docenti sostengono l’IA nell’accezione appena descritta, come compendio alle lezioni in aiuto agli alunni. E’ dimostrato che l’impiego dell’Intelligenza Artificiale durante le fasi di studio e apprendimento è un ausilio importante che può davvero stimolare lo studente, soprattutto quello predisposto alla conoscenza.

Cosa dice il Garante della Privacy

Sul tema si è espresso anche il Garante della Privacy, ossia Pasquale Stanzione, il quale ha più volte affermato che sono molti gli studenti ad utilizzare ChatGPT. Addirittura il 65% si avvale dell’AI per prepararsi agli esami di Maturità. Secondo lo stesso Garante è evidente come ChatGPT, ma in generale l’intero comparto dell’Intelligenza Artificiale, non sia uno strumento totalmente affidabile. Anzi, spesso si evidenziano incredibili lacune, le quali potrebbero influenzare negativamente la preparazione alle prove.

Nonostante questo, ChatGPT è oggi molto popolare poiché è semplice da usare, immediato e in grado di fornire delle risposte molto velocemente, con un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Però, come in tutte le cose, dovrebbe sempre essere richiesta una verifica di veridicità della risposta fornita.

Più volte è capitato che nel fornire una risposta a una domanda, ChatGPT abbia implementato con creatività propria le informazioni rilasciate, andando così a scrivere dei concetti che possono apparire “fuori luogo”. Ciò si è verificato, ad esempio, in ambito artistico, storico, musicale o nelle notizie di attualità. ChatGpt è fondamentalmente uno strumento di AI a titolo “gratuito”, ma negli ultimi tempi le sue funzionalità si sono ridotte. Ciò significa che la chat fornisce risposte semplici e basilari, mentre per approfondimenti o per creazioni di immagini sono richiesti piani a pagamento. Questi non sottintendono ugualmente la totale affidabilità delle risposte fornite.