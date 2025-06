Maturità 2025, domani le prove scritte: D'Annunzio, IA e guerre tra le tracce più probabili

La maturità 2025 rappresenta un momento cruciale nel percorso formativo di ogni studente italiano. Domani, 18 giugno, alle 08:30 oltre 500mila maturandi affronteranno la prima prova scritta dell’esame di Stato, il tradizionale tema d’italiano che da sempre genera tensioni e aspettative.

La struttura dell’esame prevede sette tracce suddivise in tre tipologie: l’analisi del testo (Tipologia A), il testo argomentativo (Tipologia B) e il tema d’attualità (Tipologia C). Ogni studente dovrà scegliere una sola traccia, uguale per tutti gli indirizzi scolastici su territorio nazionale.

Gli autori più probabili: dal classico al moderno

Il panorama letterario della tipologia A presenta un ventaglio di nomi che spazia dalla tradizione al contemporaneo. Gabriele D’Annunzio si conferma il grande favorito, seguito da Italo Svevo e Italo Calvino, quest’ultimo particolarmente significativo nel quarantennale dalla sua scomparsa. La prosa moderna potrebbe quindi dominare le scelte ministeriali.

Per la poesia, la sfida si concentra su tre giganti: Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti e Giovanni Pascoli. Tuttavia, le recenti apparizioni di questi ultimi negli esami precedenti potrebbero aprire la strada a sorprese inaspettate, con autori meno scontati pronti a conquistare la scena.

I temi più probabili

Le tracce per il testo argomentativo e il tema d’attualità promettono di toccare i nervi scoperti dell’attualità contemporanea. L’intelligenza artificiale si posiziona come favorita assoluta, cavalcando l’onda dell’innovazione tecnologica che sta rivoluzionando ogni aspetto della società.

I maturandi potrebbero trovarsi a riflettere sui risvolti etici e sociali di questa rivoluzione digitale che coinvolge la loro generazione.

Parallela all’IA, emerge con forza la violenza di genere, tema drammaticamente attuale dopo i recenti femminicidi che hanno scosso l’opinione pubblica. Il doppio anniversario degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla morte di Hitler e Mussolini offre spunti di riflessione storica, mentre le guerre contemporanee in Ucraina e Gaza mantengono viva l’attenzione sui conflitti globali.

Le prospettive per i maturandi

La scelta della traccia giusta rappresenta un momento cruciale che può determinare l’andamento dell’intera prova per oltre 500mila studenti italiani. Il dibattito tra tradizione letteraria e innovazione tecnologica riflette perfettamente le sfide che i giovani affrontano quotidianamente, divisi tra lo studio dei classici e l’impatto dell’intelligenza artificiale nelle loro vite.

Gli esperti consigliano ai maturandi di non farsi travolgere dall’ansia del toto-tracce, ma di prepararsi con una strategia equilibrata che copra sia gli autori storici che le tematiche contemporanee. La preparazione ideale dovrebbe includere collegamenti interdisciplinari e una solida conoscenza degli eventi attuali, senza trascurare la capacità di analisi critica richiesta per affrontare qualsiasi tipologia di prova.