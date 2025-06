Prima Prova Maturità 2025: ecco le tracce

Alle 8:30 del 18 giugno 2025 si sono aperti i plichi telematici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dando ufficialmente il via all’Esame di Stato per circa 500mila studenti italiani. La prima prova scritta vale un massimo di 20 punti sul voto finale e si articola nelle classiche sette tracce suddivise in tre tipologie: A (analisi del testo), B (testo argomentativo) e C (tema di attualità).

Le tracce della tipologia A: l’analisi del testo

La tipologia A della maturità 2025 ha proposto agli studenti due autori di grande prestigio letterario. Per l’analisi poetica è stata scelta “Appendice 1”, una poesia di Pier Paolo Pasolini tratta dalla raccolta “Dal diario” del 1954, offrendo ai maturandi l’opportunità di confrontarsi con la complessità espressiva del grande intellettuale friulano.

La seconda traccia ha invece puntato sulla prosa, selezionando un brano dal capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo”. Questa scelta rappresenta un viaggio nella letteratura del Novecento italiano, richiedendo agli studenti capacità interpretative raffinate per cogliere le sfumature narrative dell’aristocratico siciliano.

Le tracce della tipologia B: testo argomentativo

La tipologia B ha proposto tre tracce argomentative che attraversano storia, società e ambiente. La prima traccia attinge dall’opera di Piers Brendon “Gli anni trenta. Il decennio che sconvolse il mondo”, concentrandosi sul New Deal del presidente americano Roosevelt e offrendo agli studenti l’opportunità di riflettere su politiche economiche di trasformazione sociale.

Il secondo tema argomentativo ha invece posto al centro il concetto di “Rispetto” attraverso un articolo del giornalista di Avvenire Riccardo Maccioni, pubblicato nel dicembre 2024, invitando i maturandi a sviluppare considerazioni sui valori fondamentali della convivenza civile.

La terza proposta ha chiamato in causa Telmo Pievani con il brano “Un quarto d’era (geologica) di celebrità”, pubblicato sulla rivista “Sotto il Vulcano”, che sollecita una riflessione critica sull’impatto ambientale della civiltà contemporanea e sui processi di cementificazione del territorio.

Le tracce della tipologia C: il tema di attualità

La prima traccia di attualità rende omaggio al magistrato Paolo Borsellino attraverso il testo “I giovani, la mia speranza”, pubblicato su Epoca nell’ottobre 1992. L’eredità del giudice antimafia diventa spunto di riflessione per i maturandi chiamati a confrontarsi con i valori di giustizia e legalità.

Il secondo tema affronta invece l’universo digitale contemporaneo, analizzando come i social media alimentino l’indignazione per generare engagement, finendo però per saturare la nostra capacità emotiva. La traccia prende spunto dal lavoro di Anna Meldolesi e Chiara Lalli.