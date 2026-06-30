Maturità 2027, il calendario ufficiale: prima prova il 16 giugno, sessione suppletiva l'1 luglio

L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito delinea con largo anticipo il calendario della Maturità 2027 e le scadenze dell’anno scolastico, consentendo a studenti e istituti di pianificare con precisione tempi e modalità di preparazione. La pubblicazione del decreto segna il ritorno della sessione d’esame a metà settimana e fornisce indicazioni chiare su prove, sospensioni didattiche e festività nazionali.

Il quadro normativo interessa tutti i licei e gli istituti tecnici del territorio, stabilendo date comuni per le prove scritte e prevedendo una sessione suppletiva per i candidati impossibilitati a partecipare alla convocazione ordinaria. L’anticipazione delle scadenze ufficiali offre un riferimento temporale stabile, utile per organizzare lo studio e gestire gli impegni scolastici lungo l’intero percorso che porta agli esami di giugno.

Le scadenze d’esame: prima prova e sessione suppletiva

Il calendario ministeriale fissa l’avvio delle prove a metà settimana, con un ritorno alla collocazione infrasettimanale che caratterizza l’edizione 2027. La pianificazione ufficiale stabilisce due momenti distinti per garantire equità e continuità del percorso valutativo, permettendo a tutti i candidati di completare l’iter d’esame secondo scadenze predefinite e uniformi su tutto il territorio nazionale.

La prima prova

La prima prova della Maturità 2027 si svolgerà mercoledì 16 giugno alle ore 08:30. La prova di italiano avrà valenza nazionale e coinvolgerà simultaneamente tutti i licei e gli istituti tecnici, fornendo un punto di partenza comune per la valutazione conclusiva del secondo ciclo di istruzione.

La scelta di un giorno infrasettimanale risponde a esigenze organizzative consolidate e offre agli studenti un riferimento temporale inequivocabile per la preparazione.

La sessione suppletiva

Per i candidati impossibilitati a partecipare alla data ordinaria, l’ordinanza prevede una sessione suppletiva fissata per l’1 luglio alle ore 08:30. L’accesso alla prova è riservato a chi giustificherà l’assenza con motivi validi, garantendo così un’opportunità di recupero a tutela dell’equità del sistema valutativo.

Il calendario scolastico: festività, ponti e impatti sulle lezioni

L’ordinanza ministeriale definisce con precisione le sospensioni centrali delle lezioni, introducendo una nuova giornata di pausa che si aggiunge alle consuete interruzioni. Questi stop scandiscono la continuità didattica, offrendo agli studenti finestre di recupero e consolidamento tra i cicli di preparazione.

La nuova ricorrenza del 4 ottobre

Il 4 ottobre entra nel calendario come Festa di San Francesco con sospensione delle lezioni. La ricorrenza si inserisce nel quadro delle interruzioni stabilite a livello nazionale, ampliando le pause autunnali disponibili.

Le vacanze di Natale e Pasqua

Natale e Santo Stefano cadono di venerdì e sabato, configurando un ponte naturale. Le festività pasquali prevedono invece la sospensione il 28 e 29 marzo, collocando la pausa primaverile in chiusura del secondo quadrimestre.

Il rientro regionale: avvio delle lezioni e tappe verso l’esame

Il percorso verso la Maturità 2027 prende avvio a settembre, con riaperture differenziate in base alle delibere delle amministrazioni regionali. Il calendario prevede tre fasce temporali distinte: gli studenti di Bolzano saranno i primi a rientrare in aula il 7 settembre, seguiti dalla maggioranza delle regioni che apriranno tra il 10 e il 16 settembre.

La Puglia chiuderà la sequenza con il rientro fissato per il 17 settembre. Questa scansione territoriale consente alle scuole di avviare i programmi didattici e agli studenti di pianificare con precisione i mesi che precedono le prove d’esame, organizzando studio e verifiche intermedie in funzione della data del 16 giugno.