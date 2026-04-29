Maturità e FSL, le FAQ del MIM: deroghe per casi eccezionali e regole per percorsi atipici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una serie di FAQ sulla Formazione Scuola-Lavoro che ridefiniscono l’equilibrio tra requisiti formativi e accesso all’esame di Stato. Le risposte ministeriali tracciano una cornice normativa che intende garantire il diritto all’esame anche in presenza di ostacoli oggettivi, senza compromettere la qualità del percorso.

Tra i principi cardine emerge il favor partecipationis per i candidati esterni, cui è consentito presentare domanda anche senza documentazione completa, purché si impegnino a integrarla entro il 30 marzo. Per gli interni ed esterni che versano in situazioni personali eccezionali — come degenza ospedaliera, detenzione o impossibilità prolungata a lasciare il domicilio — il Consiglio di classe può disporre l’ammissione anche con monte ore FSL non completato, valorizzando eventuali esperienze parziali pregresse.

Sul piano qualitativo, le FAQ precisano che le attività non devono essere meramente esecutive: servono mansioni di concetto che richiedano autonomia e responsabilità intellettuale. Il contesto lavorativo non formale comprende volontariato, servizio civile nazionale, privato sociale e imprese. Infine, regole specifiche disciplinano i percorsi atipici: nei corsi per adulti la FSL resta opportunità didattica non obbligatoria; per l’abbreviazione per merito serve completare almeno tre quarti di un monte ridotto ai due terzi; chi accede al quinto anno tramite idoneità deve svolgere almeno un terzo del monte ore PCTO, potendo valorizzare attività pregresse.

La flessibilità per i candidati esterni: domanda, impegno e scadenze

Il Ministero applica il principio del favor partecipationis per ampliare le possibilità di accesso agli esami. I candidati esterni possono presentare domanda di ammissione anche senza aver già documentato lo svolgimento completo della FSL, purché si impegnino formalmente a integrare la documentazione entro il 30 marzo dell’anno in cui intendono sostenere l’esame.

Questo approccio concilia l’apertura all’accesso con il rispetto dei requisiti formativi: l’ammissione effettiva rimane subordinata alla presentazione di documenti idonei nei termini previsti dall’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 226/2024, oltre al parere positivo del Consiglio di classe. La scadenza del 30 marzo rappresenta un termine vincolante da non sottovalutare, poiché condiziona direttamente la validità della candidatura.

Le situazioni eccezionali: ammissione con monte ore non completo

Il Ministero riconosce che circostanze personali straordinarie possono impedire il completamento del monte ore FSL. Le FAQ specificano tre categorie di situazioni che giustificano l’applicazione di deroghe: degenza ospedaliera o in luoghi di cura, detenzione e impossibilità prolungata a lasciare il proprio domicilio.

In questi casi eccezionali e debitamente documentati, il Consiglio di classe acquisisce il potere di ammettere il candidato all’esame di maturità anche senza il completamento del monte ore previsto dal dm 226/2024. La decisione deve basarsi su un’accurata valutazione delle circostanze personali che hanno impedito lo svolgimento regolare delle attività.

Il Ministero sottolinea inoltre la possibilità di valorizzare eventuali attività di FSL parzialmente svolte dal candidato negli anni precedenti. Questo approccio consente di riconoscere l’impegno formativo già sostenuto, evitando che situazioni di forza maggiore compromettano definitivamente il percorso verso il diploma.

La qualità delle attività: cosa vale come FSL e il contesto non formale

Le FAQ ministeriali precisano che la semplice presenza in azienda non basta per considerare valida un’esperienza di FSL. Le attività devono essere non meramente esecutive: questo significa che non possono consistere solo in mansioni ripetitive o puramente operative.

Sono riconosciute come valide le mansioni di concetto, ossia quelle che richiedono un certo grado di autonomia, iniziativa e responsabilità intellettuale da parte dello studente.

Il Ministero ha inoltre chiarito cosa si intenda per contesto lavorativo non formale. Si tratta di apprendimenti scelti intenzionalmente dalla persona al di fuori del sistema di istruzione e formazione tradizionale. Rientrano in questa categoria le esperienze svolte in ambiti come il volontariato, il servizio civile nazionale e il privato sociale, oltre alle attività presso imprese.

Questa apertura permette di valorizzare percorsi diversificati, a condizione che rispettino i criteri qualitativi richiesti e contribuiscano all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali utili per l’ammissione all’esame.

Le regole per percorsi particolari: adulti, abbreviazione per merito, idoneità

Il Ministero fornisce indicazioni specifiche per tre categorie di studenti con percorsi scolastici non standard, ciascuna con requisiti distinti.

L’istruzione degli adulti

Nei percorsi di istruzione per adulti la FSL non costituisce requisito obbligatorio per l’ammissione all’esame. Rimane un’opportunità didattica rimessa all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, in considerazione della specificità dell’utenza.

L’abbreviazione per merito

Per gli studenti ammessi all’esame con abbreviazione per merito il monte ore corrisponde ai due terzi di quello previsto dal percorso di studi. La validità del percorso richiede il completamento di almeno tre quarti di tale quota ridotta.

Gli esami di idoneità

Chi accede direttamente al quinto anno tramite esame di idoneità deve svolgere almeno un terzo del monte ore PCTO del corso di studi. Possono essere valorizzati eventuali PCTO svolti negli anni scolastici precedenti e attività dei moduli di orientamento.