Merano, quattro studenti intossicati nel laboratorio di chimica

Un grave incidente è avvenuto in un laboratorio di chimica di un istituto scolastico a Merano, in provincia di Bolzano. Durante una lezione, un esperimento chimico è improvvisamente finito male, provocando l’intossicazione di quattro studenti e scatenando momenti di panico all’interno della scuola. L’episodio ha richiesto l’immediata evacuazione dell’edificio e l’intervento tempestivo delle forze di soccorso per gestire l’emergenza.

Dettaglio dell’incidente

L’incidente sarebbe stato causato da una fuga di gas durante un esperimento condotto nel laboratorio di chimica dell’istituto. Secondo le prime ricostruzioni, l’esperimento è fallito provocando l’intossicazione di quattro studenti, che hanno manifestato immediati sintomi di malessere. La scuola è stata prontamente evacuata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti i presenti. I testimoni raccontano che circa venti studenti sono usciti precipitosamente dall’edificio, rifugiandosi nei tendoni da campo allestiti dai Vigili del Fuoco. Le indagini sono ancora in corso per determinare con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’intervento dei soccorsi e gestione dell’emergenza

La gravità della situazione ha richiesto un intervento coordinato e tempestivo delle forze di soccorso. Ambulanze, Vigili del Fuoco e polizia sono giunti rapidamente sul posto, provvedendo a isolare l’intera area scolastica per garantire la sicurezza durante le operazioni. Secondo alcune testimonianze, circa venti studenti sono stati fatti evacuare dall’edificio e accolti nei tendoni da campo predisposti dai Vigili del Fuoco all’esterno. Le autorità locali hanno gestito l’emergenza con protocolli di sicurezza adeguati per proteggere tutti i presenti.

Stato attuale e rassicurazioni

Fortunatamente, nonostante l’iniziale momento di panico e la comprensibile preoccupazione tra gli studenti e il personale, la situazione è ora completamente sotto controllo. Le autorità locali sono intervenute prontamente per rassicurare sia la cittadinanza che le famiglie degli studenti coinvolti, confermando che nessuno dei ragazzi si trova in pericolo di vita. Gli accertamenti proseguono con l’obiettivo di fare piena chiarezza sulle dinamiche dell’incidente e sulle eventuali misure preventive da adottare in futuro per evitare simili episodi nei laboratori scolastici.