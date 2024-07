Milano: una studentessa affronta l'Esame di Maturità e trova subito lavoro il giorno stesso

La storia di Sabrina: le proposte lavorative appena dopo l’orale di Maturità 2024

In alcuni casi il talento e i sacrifici vengono ricompensati, soprattutto per molti studenti in contesti come l’Esame di Maturità. All’Istituto Superiore “Nicola Moreschi” di Milano, una studentessa ha ricevuto una ottima e insolita offerta dal presidente di commissione, la quale “non poteva rifiutare”. Ebbene, dopo un eccellente colloquio orale, il presidente della commissione d’esame ha chiesto a Sabrina se volesse sostenere un ulteriore colloquio lavorativo per un’azienda, in cerca di nuovi professionisti sotto contratto part-time. Dopo aver visto il notevole interesse della ragazza nel trovare presto un lavoro per compiere il suo sogno, i docenti hanno pensato di “premiarla” ulteriormente. Chi è però Sabrina e quali sono i suoi progetti futuri?

I sogni e le dichiarazioni di Sabrina

La studentessa Sabrina, allieva del corso Amministrazione, Finanza e Marketing dell’Istituto Tecnico Superiore “Nicola Moreschi” milanese è da sempre una grande appassionata di moda e creatività. Infatti, uno dei suoi più grandi sogni è studiare Moda e Industrie Creative alla prestigiosa Università IULM di Milano.

Appena dopo il suo eccezionale esame orale, il presidente della commissione le ha proposto una opportunità interessante, dopo aver posto la “fatidica” domanda alla ragazza: “Che cosa vorresti fare dopo la Maturità?”. Ebbene, l’allieva con coraggio e determinazione ha risposto ai docenti:

“Il mio sogno è quello di iscrivermi alla IULM per frequentare il corso di laurea in Moda e Industrie Creative o, in alternativa, il corso di Comunicazione, Media e Pubblicità, poiché mi piacerebbe molto lavorare in questo ambito”.

Inoltre, la studentessa ha aggiunto dichiarando al quotidiano Il Corriere della Sera:

“Volevo essere sincera e schietta con la commissione d’esame, poiché per adesso questa non è al momento una strada praticabile. In casa siamo in cinque e lavora solo mio padre. Non possiamo attualmente affrontare la retta della IULM. Anche mio fratello maggiore, Fabrizio, dopo il diploma di Informatica non ha potuto proseguire gli studi universitari e non ha ancora trovato un impiego vero e proprio. Ho infatti detto ai docenti che mi sarei presa un anno sabbatico per tentare di cercare lavoro”.

Sicuramente, vista la grinta, il talento e la determinazione della ragazza a coltivare consciamente i suoi progetti, i docenti hanno ben pensato di “premiare” l’alunna con una proposta allettante.

Un’opportunità da non perdere

Ebbene, dopo l’esame Sabrina ha ottenuto questa offerta davvero interessante. In primo luogo, la ragazza temeva di aver equivocato la proposta. In realtà, però, qualche giorno dopo la studentessa è stata chiamata per un ulteriore “colloquio di lavoro”, presso l’azienda.

Sembra che la neodiplomata abbia superato anche il colloquio professionale, quindi il 2 settembre 2024 inizierà a lavorare ufficialmente allo Studio di Amministrazioni Delta, occupandosi per ora dell’amministrazione dei condomini e della compilazione delle fatture. Grazie a questa opportunità, Sabrina potrà guadagnare lavorando part-time e intanto studiare per affrontare in futuro i test IULM. Infatti, la ragazza ha espresso in merito:

“Sono davvero felice di questa opportunità, non me l’aspettavo e sono contenta che abbiano colto il mio valore. Mi hanno detto che mi occuperò per ora di fatture e dell’amministrazione dei condomini. Prenderò un anno sabbatico e metterò da parte gli stipendi. Nel frattempo comincerò a sostenere i test per la IULM. E se lo stipendio non basterà, cercherò di ottenere una borsa di studio. L’importante è non far pesare sulla mia famiglia”.

Dopo queste importanti e sentite dichiarazioni di una ragazza di talento e dotata di molta determinazione, chissà se Sabrina riuscirà a realizzare con il tempo tutti i suoi sogni.