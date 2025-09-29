Ministro Valditara, riforma dell'orale maturità e assunzione docenti: tutte le novità

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato importanti riforme che ridisegnano il panorama educativo italiano. L’intervista rilasciata al quotidiano La Verità delinea trasformazioni significative: dalla revisione completa della prova orale di maturità alle nuove strategie contro il bullismo scolastico.

Queste innovazioni si inseriscono in un quadro più ampio di modernizzazione del sistema formativo nazionale.

La riforma dell’esame di maturità

Il ministro Valditara ha annunciato una trasformazione radicale della prova orale dell’esame di maturità. Il nuovo approccio elimina i documenti e progetti interdisciplinari spesso forzati, sostituendoli con quattro interrogazioni disciplinari dirette dopo le due prove scritte.

Questo ritorno ai fondamentali mira a valutare non solo le competenze acquisite, ma anche il grado di autonomia e responsabilità necessari per considerare matura una persona, completando così un autentico percorso di crescita formativa.

Il nuovo approccio alle sanzioni per il bullismo

La tradizionale sospensione che prevedeva il semplice allontanamento da scuola è stata completamente superata. Il nuovo sistema disciplinare trasforma la punizione in un percorso educativo strutturato: gli studenti coinvolti in episodi di bullismo dovranno frequentare maggiori ore scolastiche e approfondire criticamente le motivazioni sociali che rendono questi comportamenti inaccettabili.

Il programma prevede la redazione di elaborati scritti e discussioni guidate con i docenti per verificare l’effettiva comprensione dell’errore commesso, accompagnate da attività di cittadinanza solidale presso strutture comunitarie.

Le assunzioni dei docenti di ruolo

Il ministro Valditara ha annunciato un risultato significativo nella gestione del personale scolastico: “Abbiamo assunto i primi di agosto tutti i docenti di ruolo”, con tre settimane di anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia. Questa accelerazione nelle procedure rappresenta un segnale concreto dell’impegno governativo verso la stabilizzazione del sistema educativo.

Parallelamente, sono state incrementate le risorse destinate alle retribuzioni del personale scolastico, con l’obiettivo dichiarato di “mai più docenti e personale scolastico senza contratto”, garantendo maggiore sicurezza lavorativa e continuità didattica.

Le prospettive future nelle risorse educative

Il ministro Valditara ha annunciato l’impegno del governo per garantire ulteriori aumenti delle risorse destinate al sistema scolastico nella prossima legge di bilancio. Questa strategia mira a consolidare gli investimenti già avviati per le retribuzioni del personale educativo, creando le basi per un sistema più sostenibile e competitivo a livello europeo.