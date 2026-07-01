Mobilità studentesca, 420 milioni per 150mila ragazzi di quarta: il piano Mim per lingue e internazionalizzazione

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato al Mim il più ampio programma di internazionalizzazione scolastica mai avviato in Italia. L’iniziativa mobilita 420 milioni di euro, provenienti da fondi dell’Unione Europea, destinati a finanziare esperienze di studio e vita all’estero per 150mila studenti del quarto anno delle scuole superiori.

Il ministro Giuseppe Valditara ha definito il piano come «il più importante programma di formazione linguistica e di mobilità internazionale che è stato mai realizzato» per gli studenti italiani. L’obiettivo dichiarato è il rafforzamento delle competenze linguistiche e l’apertura verso contesti educativi internazionali, attraverso periodi di permanenza in Paesi europei.

Durante la presentazione è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, che ha sottolineato il valore formativo dell’esperienza: «Vogliamo consentire a 150mila ragazzi e ragazze di vivere un periodo di studio e formazione per migliorare la capacità di parlare una lingua straniera e confrontarsi con realtà diverse».

La premier ha inoltre richiamato il principio dell’uguaglianza di partenza, evidenziando come l’accesso a opportunità formative di qualità rappresenti la base per garantire pari condizioni a tutti gli studenti, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza.

La platea coinvolta: studenti di quarta superiore e 15mila docenti

Il programma si rivolge agli studenti del quarto anno delle scuole superiori di ogni indirizzo: licei, istituti tecnici e istituti professionali. La platea potenziale copre oltre il 30% della coorte nazionale, pari a circa un terzo degli alunni iscritti in quella fascia.

Oltre agli studenti, il piano coinvolge 15mila docenti con funzione di accompagnamento e tutoraggio. A questi insegnanti il ministero riconosce integralmente le spese di viaggio, vitto e alloggio, garantendo inoltre la possibilità di un compenso per le ore aggiuntive svolte durante l’esperienza all’estero.

La presenza dei docenti assicura continuità didattica, supervisione e supporto organizzativo lungo tutto il periodo di mobilità, rafforzando la valenza formativa dell’intervento e offrendo agli alunni un riferimento stabile in contesti scolastici stranieri.

Le modalità di selezione e copertura dei costi

La selezione degli studenti beneficiari del programma di mobilità è affidata direttamente alle scuole, che individueranno i partecipanti applicando criteri basati sul merito scolastico e sull’indicatore Isee delle famiglie. L’obiettivo dichiarato è garantire equità nell’accesso, combinando il riconoscimento del rendimento con l’attenzione alle condizioni economiche, in modo da assicurare pari opportunità a tutti gli studenti indipendentemente dal reddito familiare.

Le risorse finanziarie saranno attribuite agli istituti scolastici, che gestiranno autonomamente l’assegnazione delle borse nel rispetto dei parametri stabiliti dal ministero. Il piano prevede la totale copertura ministeriale di tutte le spese relative all’esperienza all’estero: viaggio di andata e ritorno, permanenza nel paese ospitante, vitto e alloggio per l’intera durata del soggiorno.

Nessun onere economico graverà quindi sulle famiglie degli studenti selezionati, eliminando la barriera economica come fattore di esclusione dall’opportunità formativa internazionale.

Le attività previste: dal language training all’integrazione in classe

Il programma prevede un modello standard di due settimane di mobilità, con la possibilità di moduli più estesi fino a sei mesi. Gli studenti seguiranno corsi intensivi di lingua straniera e saranno inseriti nelle scuole locali per frequentare lezioni di discipline curricolari come storia, matematica e scienze insieme ai compagni del paese ospitante.

Le esperienze includono laboratori di innovazione didattica e project work di gruppo, oltre a visite presso aziende e istituzioni. Sono previsti incontri con esperti, scienziati e specialisti del settore, per ampliare la prospettiva formativa e favorire l’orientamento.

Il piano contempla anche percorsi di tipo universitario e mini corsi accademici, offrendo agli studenti un’anticipazione concreta della dimensione internazionale dell’istruzione superiore e delle opportunità professionali.