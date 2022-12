Se hai voglia di rinnovare la tua esperienza su PlayStation 5, ho trovato proprio il gioco che può fare al caso tuo. Alan Wake Remastered è disponibile a un prezzo estremamente speciale, non ho idea se si tratti di un errore o di un affare ma se fossi in te non me lo farei scappare.

Con un bel ribasso del 50%, lo porti a casa da Amazon a soli 14,97€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Alan Wake Remastered, su PlayStation 5 gira un sogno

Appartenente al genere horror così come a quello Thriller, Alan Wake è un viaggio nell’oscurità che ti farà scendere a compromessi con la vita del personaggio principale.

Dovrai esplorare un mondo visivamente strabiliante in cui pian piano scoprirai tanti segreti che ti sei lasciato alle spalle. Per farti entrare, nel mood, ti riporto la trama:

” l’assediato autore Alan Wake si imbarca in una disperata ricerca della moglie scomparsa, Alice. Mentre scopre le pagine di una storia dell’orrore che lui stesso avrebbe scritto, ma che non ricorda, la presa di Wake sulla realtà è minacciata mentre affronta l’oscurità che si avvicina” – da Amazon.com

Questa versione è ovviamente la remasterizzata. Cosa significa? Che sulla tua PlayStation 5 godrai di una grafica 4K a 60fps, personaggi completamente ridisegnati ed effetti aptici per non farti mancare proprio niente.

Alan Wake Remastered per Ps5 a soli 14,97€ da Amazon.

