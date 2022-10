Presentato da sole poche settimane ed è già in offerta su Amazon, con uno sconto del 15%. Stiamo parlando dell’Amazfit GTS 4 Mini, uno smartwatch strepitoso dal design elegante e raffinato, costruito con ottimi materiali e con tantissime features, il tutto con un prezzo davvero competitivo rispetto la concorrenza. Oggi lo potete comprare su Amazon a soli 99,90 €. Non perdete altro tempo, non troverete smartwatch più bello o completo di funzionalità a questo prezzo.

Amazfit GTS 4 Mini: prezzo mini, prestazioni maxi

Iniziamo parlando del suo bellissimo display HD AMOLED da 1,65 pollici, questo orologio presenta un rapporto schermo-corpo più elevato rispetto alla generazione precedente e un’alta risoluzione per un’esperienza visiva vibrante e coinvolgente. Vi è anche la modalità Always-On e fidatevi se vi diciamo che a questa fascia di prezzo è difficile trovare display AMOLED così.

L’Amazfit GTS 4 Mini può monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress della frequenza cardiaca, oppure li potete testare facilmente tutti e 3 contemporaneamente, con un solo tocco sul display. Il GTS 4 Mini può anche inviare utili promemoria sulla salute per anomalie: frequenza cardiaca alta o bassa, bassi livelli di SpO2 e alti livelli di stress. Può tenere traccia dei dati sportivi per più di 120 sport diversi, per soddisfare le vostre esigenze, qualunque sia lo sport che amate. E per passare facilmente ai vostri allenamenti preferiti, GTS 4 Mini è in grado di riconoscere automaticamente 7 sport.

Questo smartwatch supporta 5 sistemi di posizionamento satellitare e utilizza la tecnologia brevettata dell’antenna a polarizzazione circolare per migliorare le prestazioni di posizionamento e la precisione. Tenete traccia delle vostre avventure attraverso i grandi spazi aperti con alta precisione. Inoltre, un sistema di gestione della batteria completamente ottimizzato offre fino a 15 giorni di durata della batteria. Non abbiate dubbi sull’acquisto di uno smartwatch del genre, l’Amazfit GTS 4 Mini può essere vostro a soli 99,90 €. Correte.