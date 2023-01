Le Apple AirPods sono auricolari senza fili progettati e prodotti da Apple. Sono stati lanciati nel settembre 2016 e hanno rapidamente guadagnato popolarità tra gli utenti di iPhone e altri dispositivi Apple. Attualmente sono fra gli auricolari più richiesti sul mercato e oggi sono in sconto su Amazon a soli 119,00 €. Un prezzo che potete pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio di finanziamento Cofidis.

Apple AirPods: stanno andando letteralmente a ruba

Una delle caratteristiche più interessanti delle Apple AirPods è la loro facilità d’uso. Esse si connettono automaticamente al dispositivo con cui sono state associate (ad esempio, un iPhone o un iPad) non appena vengono estratte dalla loro custodia di ricarica. Inoltre, i comandi touch sulle cuffie permettono di controllare la riproduzione musicale e inviare messaggi vocali senza dover sfiorare il dispositivo.

Le Apple AirPods utilizzano anche la tecnologia di cancellazione del rumore, che aiuta a ridurre i rumori di fondo per concentrarsi sulla musica o sulla chiamata. Inoltre, il microfono incorporato consente di effettuare chiamate telefoniche senza dover estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa.

Il design delle Apple AirPods è stato progettato per essere comodo e discreto, con una forma ergonomica che si adatta perfettamente alle orecchie. La custodia di ricarica, inoltre, è piccola e leggera, il che la rende facile da trasportare in giro. Una delle principali preoccupazioni degli utenti riguarda la durata della batteria delle AirPods. Tuttavia, la batteria dura fino a 5 ore di riproduzione continua con una singola carica, e la custodia di ricarica fornisce fino a 24 ore di autonomia in più.

Le Apple AirPods sono un’ottima scelta per chi cerca auricolari senza fili comodi, facili da usare e che forniscano una qualità audio eccellente. Tuttavia, il loro prezzo elevato potrebbe essere un deterrente per alcuni utenti. Per questo motivo bisogna approfittare subito di questa offerta su Amazon e acquistarle a soli 119,00 €. Correte.