Oggi puoi acquistare un iPad a meno di 350 euro. I tablet Apple iPad sono tra i più popolari e ambiti sul mercato, ma perché sono alcuni dei dispositivi più affidabili della categoria. L’iPad di 9° generazione ha tutto ciò che serve per prepararti ai giorni del college e puoi acquistarlo oggi su Amazon a soli 339,00 €. Ricordiamo inoltre che con il servizio Cofidis si può tranquillamente rateizzare il pagamento, un vantaggio da non sottovalutare quando si acquista un nuovo tablet.

Apple iPad di 9° generazione: non vorrete altro tablet all’infuori di lui

Gli Apple iPad non hanno bisogno di presentazioni e hanno dominato la categoria per anni. Con un tablet Apple, è facile prendere appunti e il processo diventa ancora più semplice quando acquisti accessori come l’Apple Pencil o una tastiera magnetica. Infatti, in questo modo, l‘iPad di nona generazione potrebbe essere un laptop. Grazie a lui, puoi scattare una foto agli appunti dei tuoi compagni di classe o alla lavagna del tuo insegnante alla fine della lezione. Questo tablet ti aiuta anche a ridurre lo stress durante le pause ed è perfetto per lo streaming di qualsiasi contenuto audiovisivo. Quindi le tue serie TV o youtuber preferite, le puoi seguire anche durante la pausa pranzo. È il modo perfetto per rilassarsi tra una lezione e l’altra.

A parte questo, vi ricordiamo che i dispositivi domestici e Apple sono molto affidabili, grazie al loro supporto clienti, che è il migliore al mondo. Puoi acquistare l’iPad di 9° generazione oggi su Amazon per 339,00 €, che è un prezzo allettante per un dispositivo come questo. Questo prezzo diventa ancora più interessante se si tieni conto del servizio Cofidis, che permette di pagare in comodissime rate. Non perdere altro tempo perché sono rimasti solo pochi dollari.