Se stavate cercando un Notebook con processore Intel Core i7, ma non volete spendere molto senza rinunciare ad un prodotto affidabile, non potete perdere questa offerta di oggi. Asus Laptop da 15,6 pollici è in sconto del 34% su Amazon, questo significa che lo potete acquistare ad un prezzo di soli 589,00 €. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento di Cofidis di Amazon, potete iniziare a pagarlo dal mese successivo, in comode rate a tasso zero.

Asus Laptop: a questo prezzo è davvero difficile trovare Notebook più potente

Asus è ormai leader nel settore dei PC e tablet da anni. Il suo successo è dovuto all’ottimo rapporto qualità – prezzo di cui sono dotati i suoi dispositivi, senza dimenticare l’affidabilità, che è un aspetto fondamentale oggi giorno. Qui di seguito vi elenchiamo quelle che sono le specifiche tecniche principali dell’Asus Laptop:

Notebook con display FHD NanoEdge dai bordi sottili e un peso di soli 1,8kg, elegante e portabile;

Dotazione di webcam interna VGA e porta USB 3.2 Type-C per semplificare al massimo la connessione dei dispositivi;

Performance all’avanguardia garantite da Processore Intel Core di Undicesima generazione i7-1065G7, scheda grafica integrata Intel Iris Plus, RAM da 8GB e

SSD PCIE da 512 GB di storage interno;

Nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirvi una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che amate, alle vostre App preferite, alle informazioni di cui avete bisogno e ai giochi che vi piacciono di più;

Perfetto per chi cerca un Notebook accessibile, per tutte le attività quotidiane di elaborazione e intrattenimento;

Non perdete ulteriore tempo e acquistate questo fantastico Asus Laptop ad un prezzo scontato di soli 589,00 €, che potete pagare in comode rate a tasso zero. Sarà una scelta di cui non ve ne pentirete.