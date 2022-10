Oggi vi vogliamo mostrare un piccolo accessorio che potrebbe mancarvi e che difficilmente ritroverete a questo prezzo. Stiamo parlando dell’auricolare bluetooth di Yyuan, che ora potrete acquistare a 10,99€, invece di 49,99€, andando a risparmiare ben il 78% sul prezzo iniziale.

Questa piccola cuffia si appoggerà comodamente sul vostro orecchio senza stringere, così che non vi dia fastidio anche in viaggi o sessioni molto lunghi. E grazie alla sua batteria da 650 mAh arriverete tranquillamente a 8 ore di conversazione, oppure fino a 25 ore di musica se invece la userete per allenarvi o per avere un sottofondo durante lo studio o il lavoro.

Questo auricolare bluetooth è dotato della tecnologia di connessione 5.0 che permette dei segnali più stabili e diretti, e inoltre vi garantirà un suono molto più pulito e con dei bassi più piacevoli da ascoltare. Avrete a disposizione anche un ottimo e comodo microfono per poter rispondere in totale tranquillità alle chiamate.

Con uno sconto del genere è impossibile farsi scappare un’offerta del genere, soprattutto se siete persone che devono chiamare spesso oppure che devono spostarsi in continuazione, e non hanno voglia di dover tenere il telefono costantemente in mano.