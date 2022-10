Non solo hanno bevuto della vodka in classe, ma si sono ripresi con il telefonino ed hanno poi postato il video sui social. Per questo, dodici studenti di un liceo sono stati sospesi dopo un “party” a base di alcool avvenuto a scuola. Praticamente mezza classe. Sicuramente a prendere il sopravvento è stato lo sballo, l’emozione del sentirsi “grandi”. Ma come sono andati i fatti?

Bevono vodka a scuola, il video sui social

I fatti si sono svolti nel liceo Rinaldini di Ancona. I 12 non hanno potuto negare, in quanto ad incastrarli è stato il video in cui loro stessi hanno deciso di riprendersi. E di condividere successivamente sui social. Avevano inizialmente cercato di alleggerire la loro posizione affermando di stare tenendo in custodia la bottiglia per conto di altri studenti più grandi. Ma a nulla è valsa questa giustificazione.

La bravata è costata cara a tutti, ma a qualcuno in più. Si tratta della ragazza che, secondo quanto accertato, avrebbe avuto un ruolo primario nella faccenda portando materialmente la bottiglia in classe. Fortunatamente nessuno dei ragazzi si è sentito male, e la dirigenza scolastica ha deciso di avvisare i genitori. I quali hanno spinto i propri figli ad un’autodenuncia. Tre giorni di sospensione per 11 di loro, mentre l’autrice principale della bravata dovrà rimanere a casa per ben due settimane. E per tutti delle ripercussioni anche sul voto in condotta.

Binge drinking, la moda che arriva dal Nord Europa

I ragazzi avrebbero aspettato il momento della ricreazione per attuare la sfida, una di quelle tanto in voga tra i giovanissimi da qualche anno a questa parte, quella dell’abbuffata di alcolici. Il video è chiaro, e mostra due ragazze prendere una bottiglia di vodka in mano e iniziare a passarsela, naturalmente dopo averla sorseggiata. Tali immagini sono arrivate in qualche modo agli insegnanti, che hanno subito segnalato l’accaduto alla dirigenza. L’aggravante è ovviamente che i ragazzi sono tutti minorenni.

Il binge drinking viene dal nordeuropa ma è giunto da qualche anno anche nella nostra penisola. E consiste nel ber almeno 5 drink alcolici consecutivamente (o, meglio, nel giro di poche ore). Una pratica potenzialmente pericolosa che può avere risvolti tragici, specie per dei ragazzini che non sono abituati a bere alcolici. O perlomeno non in tali quantità.

