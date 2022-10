Siamo in una prima classe dell‘istituto “Viola Marchesini” di Rovigo. Qui, la settimana scorsa si è verificato un episodio che ha dell’incredibile. Degli studenti hanno sparato alla professoressa in classe con una pistola ad aria compressa colpendola al volto. Ed avrebbero inoltre filmato la scena condividendola successivamente sui social. Comprensibilmente dure le conseguenze che tale gesto ha provocato: la dirigente dell’istituto, oltre a prendere dei provvedimenti disciplinari verso i ragazzi responsabili di quanto accaduto, ha avvisato le forze dell’ordine e convocato i genitori degli alunni.

Studenti sparano alla prof con una pistola ad aria compressa

Avevano piazzato un cellulare vicino alla cattedra perfettamente posizionato per riprendere la scena, quindi hanno sparato due colpi diretti alla professoressa, colpendola in pieno viso, precisamente alla testa e ad un occhio. Hanno poi pensato bene di condividere il video in chat. Le punizioni che ne sono derivate hanno interessato maggiormente chi ha sparato, chi ha filmato il gesto e chi l’ha postato sui social. Ma anche gli altri alunni della stessa classe avranno comunque delle conseguenze: dovranno seguire delle lezioni di educazione civica e sostenere un colloquio con uno psicologo. Anche perché l’intento della dirigente dell’istituto, Isabella Sgarbi, è quello di rieducare, oltre che di punire. Commentando l’episodio ha infatti dichiarato:

«Come docenti più che allarmati siamo affranti dal punto di vista educativo, perché i ragazzi non hanno percepito il disvalore del loro gesto, hanno reagito come fosse un gioco. Si è trattato di allievi di una prima classe, quindi giovani, che si sono anche autodenunciati del fatto. Non provengono da famiglie con disagio, sono ragazzi normali. Solo hanno preso la cosa come un gioco. Ma hanno irriso un pubblico ufficiale, non hanno capito la scala dei valori».

Professoressa colpita da pistola ad aria compressa: il video

Il video mostra la professoressa che seduta alla cattedra sta facendo lezione tramite pc e lavagna elettronica. Ad un tratto nell’aula si avverte un rumore sordo, poi si vede la professoressa toccarsi la fronte spaesata, mentre probabilmente si sta chiedendo cosa sia successo. Annota quindi qualcosa sul registro di classe e, mentre in sottofondo si sente sghignazzare, il video si conclude. Ma non l’episodio, in quanto a telecamera spenta sarebbe seguito un altro sparo. Il pallino questa volta colpisce l’occhio. E rende necessario il ricorso a delle cure mediche. A giudicare dalla dinamica dei fatti, quasi sicuramente il gesto è stato premeditato. La docente si è riservata di adire le vie legali.

Leggi anche: