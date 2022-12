Approfitta di questa fantastica offerta che trovi in esclusiva su Amazon per portarti a casa un rasoio elettrico spettacolare al 44% in meno. Metti subito nel tuo carrello Braun Series 5 a soli 89,99 euro, invece che 159,99 euro.

Questo rasoio elettrico è super versatile, ti permette di avere l’effetto che desideri in poco tempo e in modo preciso. Potrai raderti anche sotto la doccia dato che è impermeabile al 100%. In confezione troverai, oltre alla base di ricarica, un accessorio per regolare la barba e diversi pettini per avere il look che desideri.

Braun Series 5 al prezzo più basso di sempre

In questo momento puoi avere il rasoio elettrico Braun Series 5 al prezzo più basso mai visto su Amazon. Oltre allo sconto, decisamente vantaggioso, avrai per le mani un dispositivo professionale. È stato progettato con una tecnologia che adatta la potenza alla densità della barba, riuscendo a catturare e tagliare uniformemente i peli a ogni passata.

Oltre a questo, avrai anche a disposizione un accessorio regola barba con diversi pettini per creare lo stile che vuoi. Potrai regolare la lunghezza da 0,5 mm fino a 7 mm. È dotato di un’impugnatura ergonomica ed è leggero. Lo potrai usare tranquillamente con la schiuma, il gel e anche sotto la doccia. Una ricarica completa ti garantisce fino a tre settimane di rasatura e, in soli cinque minuti, avrai un’altra rasatura completa.

Questa non è assolutamente un’offerta da lasciarsi scappare, un minimo storico incredibile che ti permette di fare un vero colpaccio. Però dovrai essere veloce perché le unità disponibili sono poche e il tempo scorre. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Braun Series 5 a soli 89,99 euro, invece che 159,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.