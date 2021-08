Compiti per le vacanze: 5 infallibili metodi di studio

I compiti delle vacanze sono un cruccio per molti studenti. Siamo in pieno agosto e, non per rovinarvi le ferie, ma si avvicina il momento nel quale, se non li avete ancora iniziati, dovrete farci i conti. Ma noi siamo qui per aiutarvi e, per questo motivo, abbiamo deciso di suggerirvi 5 metodi di studio infallibili per finire, o perlomeno iniziare, i compiti delle vacanze. Prendete nota!

Compiti per le vacanze, metodi di studio

Non avete ancora finito i compiti per le vacanze? Siete alla ricerca di un metodo per studiare bene e velocemente senza rovinarvi gli ultimi giorni d’estate? Ricordate che non esiste un solo metodo di studio adatto a tutti, ma tanti metodi di studio tra cui scegliere quello con cui vi trovate meglio e che vi permetterà di massimizzare il vostro rendimento a scuola.

Metodi di studio per finire i compiti delle vacanze

Ecco allora 5 metodi di studio infallibili che vi permetteranno di finire in fretta i compiti prima di tornare sui banchi di scuola.

Metodo di studio efficace: La lettura veloce – Se avete molti libri da leggere o molte materie da studiare oralmente, imparare la lettura veloce può essere il metodo di studio che vi aiuterà a finire i compiti prima dell’inizio della scuola. Riuscire a velocizzare, anche di poco, la vostra capacità di lettura significa guadagnare preziosi minuti da dedicare ad altro. Come studiare: Tecniche di concentrazione – Non è semplice concentrarsi sullo studio dopo mesi trascorsi in relax, nel pieno ozio sfrenato. Per ricominciare a studiare bene, avrete bisogno di imparare un metodo per ritrovare la concentrazione. Come ad esempio il tanto famoso metodo del pomodoro (che prende il nome dal timer da cucina utilizzato per effettuarlo), lo conoscete? Volendolo riassumere in poche righe, consiste nel dedicare 25 minuti allo studio, 5 minuti alla pausa e, dopo “4 pomodori” effettuando pause di 15/20 minuti. Metodo di studio: Metodo “Change” – Il metodo change è un metodo di studio made in USA, amatissimo dagli studenti dei College, usato dagli studenti per capire quali sono gli argomenti sui quali concentrare il proprio studio. E’ utilissimo quando si ha poco tempo per studiare, e questo potrebbe essere il vostro caso. Studiare con la musica – Riprendere a studiare durante le vacanze estive con lo stereo in sottofondo non è una buona idea. Anche se, diverse ricerche a riguardo, hanno dimostrato che ascoltare musica per studiare migliori l’attenzione e la memoria. Quale che sia la verità, la giusta musica può aiutarti nella concentrazione e a finire in tempo i compiti delle vacanze. Ecco qualche suggerimento sulla musica da ascoltare durante lo studio: Musica per studiare: 5 album da provare Metodo di studio per Studiare in estate – Per quanto pesante possa sembrare, studiare in estate non è impossibile, specie tenendo in conto i suggerimenti legati al modo giusto per farlo. E questo omonimo metodo ne è la prova: usatelo durante le vacanze estive e fateci sapere se ha funzionato.

