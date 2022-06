Concetta ottiene la licenza media a 76 anni

Concetta ha 76 anni e vive a San Giorgio a Cremano, cittadina in provincia di Napoli. Il sindaco della città ha scelto di raccontare la sua storia. Eh già, perché la donna, con tanta forza di volontà e parecchia perseveranza ha deciso di esaudire un suo desiderio, quello di studiare e sostenere la prova scritta per ottenere il diploma di licenza media. La donna, infatti, madre di tre figli ed oggi nonna, aveva già conseguito la licenza elementare negli anni ’50. Aveva poi accantonato lo studio per dedicarsi al lavoro prima, ed alla famiglia poi. Ma, nonostante durante la sua vita abbia seguito diversi corsi di formazione, non aveva mai abbandonato l’idea di portare a casa anche la licenza media.

Concetta, 76 anni, sostiene l’esame per la licenza media

Come si evince dalle parole del sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, Concetta ha sostenuto la prova scritta per conseguire il diploma di licenza media. Si è presentata puntuale, alle 9.00 in punto, presso il plesso Marconi dell’ l’I.C. Troisi. Qui, ad accoglierla ha trovato sia la dirigente scolastica nella persona di Antonietta Maiello che l’Assessore alla Scuola Giuseppe Giordano. Nonché commissione e alunni. La donna ha risposto, non senza un filo di emozione, all’appello, quindi si è accomodata al suo banco, dove ha poi eseguito la prova scritta, così come tutti gli altri studenti.

Concetta, una vita intensa

A quanto si evince dal racconto che ne ha fatto il sindaco, la vita di Concetta è stata piena e ricca di impegni: subito dopo la fine delle scuole elementari si è dedicata alla gestione, insieme ai propri genitori, del negozio di profumi e detersivi di famiglia a Napoli. Una volta chiuso questo, si è trasferita dal capoluogo partenopeo alla cittadina nella quale oggi vive, dove ha frequentato diversi corsi di formazione, da quelli di “taglio e cucito” a quelli di “modellismo di abiti”. Non ha mai accantonato, però, l’idea di proseguire gli studi, ottenendo almeno la licenza media. Se lo era promesso, così come lo aveva promesso alla sua famiglia. Ed è questo che l’ha spinta dapprima ad iscriversi all’I.C Trosi e successivamente a sostenere il relativo esame.

“Complimenti a nonna Concetta per la sua grinta e per la grande tenacia. Che possa essere per la nostra comunità un esempio di forza di volontà e coraggio”.

Ha dichiarato a conclusione del suo racconto il sindaco.

