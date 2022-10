Continua a dare il meglio di te in ogni partita grazie a questo straordinario Controller con Cavo di PowerA.

Lo puoi trovare in promozione adesso su Amazon a meno di €40 grazie allo sconto che ti permette di risparmiare il 7% sul suo prezzo totale, arrivando così a pagarlo solamente 39,99€.

Ricordati che se hai un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia offerta dal servizio in abbonamento, non lasciarti scappare questa occasione e completa subito l’acquisto.

Dimostra tutte le tue skill per dominare la classifica con questo controller Xbox

Ormai quel vecchio controller che hai comincia a perdere colpi e stai prendendo in considerazione di acquistarne uno nuovo? È giunto il momento allora di acquistare questo Controller con Cavo di PowerA. Ti posso assicurare che questo marchio è tra i migliori in circolazione ed è compatibile sia con Xbox One, Series X/S che con i sistemi operativi Windows.

Il design è fantastico e comodo per le tue partite regalandoti un ottimo feeling e mantenendo un impugnatura ben salda grazie alla texture a diamante sul retro del prodotto. Naturalmente puoi anche rimappare l’assegnazione dei tasti a tuo piacimento in modo da creare un’esperienza personalizzata al 100%.

Uno dei suoi punti forti è la possibilità di regolare l’audio direttamente da questo grazie al pulsante apposito con il quale potrai anche disattivare la chat vocale, infatti è dotato di ingresso jack per collegare le tue cuffie e non avere problemi di cavi troppo corti o aggrovigliati in giro per la stanza.

A darti maggior comfort c’è il suo cavo USB-C da 3 metri che, rispetto a un controller wireless, non ti farà preoccupare di dover interrompere la partita a causa della batteria scarica.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e prendi al volo questo fantastico Controller con Cavo di PowerA che trovi in offerta su Amazon a soli 39,99€ grazie alla promozione che ti permette il 7% di sconto.

Con Amazon Prime potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.