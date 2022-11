Preparati per un’avventura piena di azione con Demon’s Souls per Playstation 5. Uno dei titoli da avere obbligatoriamente nella tua raccolta quindi non te lo perdere.

Su Amazon lo puoi acquistare con uno stupefacente sconto del 51% che ti permette di averlo a soli 39,99€. È sicuramente un affare da non farsi perdere, assicurati di acquistarlo prima della fine delle promozioni del Black Friday, scadono il 28 novembre!

Vivi un’avventura senza limiti con Demon’s Souls

Se sei un amante dei souls like allora non potrai fare a meno di provare questo emozionante remake dell’amatissimo Demon’s Souls per Playstation 5. Goditi a pieno la bellezza e le prestazioni di questo gioco targato FromSoftware grazie alla potenza della nuova console di Sony.

Naturalmente il gioco è completamente in italiano sia per quanto riguardo l’interfaccia che i dialoghi di gioco, in modo da regalarti un’immersione completa nel mondo di gioco.

Siediti comodo e preparati per un avventura piena di adrenalina e combattimenti all’ultimo sangue contro demoni e mostri che hanno presso possesso della terra di Bolotaria. Raccogli anime per potenziare le tue abilità da guerriero o acquisire magie che ti permetteranno di sconfiggere i nemici più potenti da solo o in compagnia dei tuoi amici. Stai attento però: in qualsiasi momento potrai subire l’invasione di altri giocatori per decretare chi sia il più forte guerriero di queste terre.

Non aspettare un secondi di più e acquista ora la tua copia di Demon’s Souls per Playstation 5 su Amazon, grazie all’offerta del Black Friday sarà tuo a soli 39,99€.

