Questo è il momento perfetto per acquistare la DJI Action 2, ovvero la Action Camera della nota azienda. Infatti solo poche settimane fa è stata presentata la terza serie di questa famiglia, questo vi consente di acquistare la Action 2 ad un prezzo scontato del 30%. Sentiamo di consigliarvi il secondo modello rispetto a quello nuovo, perché ha una forma completamente diversa da tutte le Action camera in circolazione; questo vi consente di avere più possibilità creative. Non fatevi scappare questa occasione e acquistate la DJI Action 2 a soli 280,61 €, con la possibilità di poterla pagare in comode rate a tasso zero. Sì avete capito bene, grazie al servizio Cofidis di Amazon per un finanziamento senza interessi.

DJI Action 2: perché preferirla alla nuova generazione

L’innovativo design magnetico della DJI Action 2 vi consente di intercambiare facilmente gli accessori, consentendovi di riprendere i vostri migliori momenti all’istante; agganciate uno dei diversi accessori di Action 2 e scoprite modi nuovi e creativi per riprendere le vostre avventure. Questa camera non occupa spazio nella vostra borsa da viaggio, con il cordino magnetico e la fascia magnetica, potete “indossare” questa fotocamera sulla testa o sul petto e riprendere il mondo intorno a voi.

Registrate video straordinariamente fluidi e con dettagli più ricchi che mai con la DJI Action 2, il super grandangolo FOV vi consente di immortalare più elementi dell’ambiente circostante. Lei è robusta e impermeabile e vi permette di catturare ogni scenario durante le vostre avventure acquatiche; la fotocamera può essere utilizzata fino a 10 m di profondità e fino a 60 m se abbinata alla custodia impermeabile.

Cosa state aspettando? Approfittate subito di questo incredibile sconto del 30% e acquistate la DJI Action 2 a soli 280,61 €. Temete che non sia la Action Cam adatta a voi? Non preoccupatevi, con Amazon avete 30 giorni di tempo per fare il reso.