Tutti gli Streamer ne hanno uno, ma non solo, il dispositivo è ampiamente utilizzato dai professionisti del video live. Elgato Stream Deck è un dispositivo essenziale per qualsiasi creatore di contenuti che trasmette in streaming dal vivo sul web. Questo accessorio ti consente di eseguire performance dal vivo super dinamiche e di navigare rapidamente all’interno del tuo PC o del software utilizzato per modificare i contenuti. Oggi lo trovate su Amazon con un fantastico sconto del 33% e lo acquistate a soli 100,99 €.

Elgato Stream Deck: è indispensabile per tutti gli aspiranti streamer

Elgato Stream Deck è dotato di 15 pulsanti LCD personalizzabili per rendere più professionale il tuo streaming su Twitch o YouTube, creando stream più divertenti e dinamici. Con Stream Deck puoi liberare la tua creatività e stupire tutti su Twitch e YouTube. Tutto questo senza perdere di vista ciò che conta di più: il tuo pubblico.

Il dispositivo integra strumenti e rileva automaticamente scene, contenuti multimediali e sorgenti audio, consentendoti di controllarli con il semplice tocco di un pulsante. È anche compatibile con i principali software di trasmissione come: OBS Studio, Game Capture e TipeeeStream.

Aggiungi sovrapposizioni e dai ai tuoi contenuti un’introduzione iconica e una chiusura grafica. Sono finiti i giorni in cui dovevi scorrere innumerevoli finestre per attivare un’azione, e sono finiti i giorni in cui ti affidavi ai plug-in di automazione per estendere il valore della tua produzione.

Elgato Stream Deck non ha rivali nel suo settore, tutti i creatori di contenuti ne hanno uno e ora è arrivato anche il tuo momento. Approfitta di questa offerta su Amazon e acquistalo a soli 100,99 €. Ricorda, su Amazon hai 30 giorni di tempo dalla data di acquisto per decidere se restituirlo o tenerlo. Inoltre con il servizio Cofidis di Amazon lo puoi acquistare a rate a a tasso zero.