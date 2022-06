La fine della scuola provoca sempre un pizzico di euforia. E’ inevitabile sentirsi leggeri dopo 9 lunghi mesi passati in istituto tra studio, compiti a casa e verifiche in classe. Senza contare le inevitabili interrogazioni, quelle che ci tengono in ansia fino all’ultimo minuto ed alle quali speriamo sempre di fare una bella figura, magari prendendo pure un bel voto. Ma di sicuro di non fare scena muta. Ma non perdiamoci in chiacchiere, e vediamo cosa è successo presso l’Istituto Volta di Sassuolo, dove proprio in vista della conclusione dell’anno scolastico, degli studenti hanno pensato bene di festeggiare alla grande. Fin troppo, tanto da richiedere l’intervento immediato dei carabinieri della Compagnia della città di Sassuolo. Ma cosa è successo?

Istituto Volta di Sassuolo, festa di fine anno movimentata

Ebbene, alcuni studenti hanno deciso di “festeggiare” lanciando un fumogeno e una bottiglia. Hanno gettato un piccolo fumogeno fra le sterpaglie presenti sul retro dell’istituto scolastico provocando un piccolo e non preoccupante incendio. I giovani hanno dapprima cercato di spegnerlo da soli ricorrendo ad un estintore, presumibilmente preso a scuola, ma si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Che sono successivamente intervenuti sedandolo ed evitando che si allargasse irrimediabilmente.

Fortunatamente nessun danno

Comportamento sicuramente inadeguato che avrebbe potuto provocare dei feriti. O che comunque avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente nulla di preoccupante è accaduto, e docenti e alunni ne sono usciti indenni. L’Arma dei carabinieri era infatti stata previdente. Aveva già predisposto dei servizi all’esterno degli Istituti Scolastici del Comune. Ciò prevedendo possibili comportamenti poco opportuni e potenzialmente lesivi di oggetti o persone. Anche il Commissariato di P.S. di Sassuolo e della Polizia Locale avevano aderito per rafforzare i controlli.

I responsabili saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria. Fortunatamente tutto si è risolto senza feriti né grossi danni presso l’istituto, che raggruppa il Liceo delle scienze applicate, e l’Istituto tecnico industriale e professionale della città. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, anche se è meglio non tirare troppo la corda in occasioni come questa. Se non altro per non ricordarsi la fine della scuola con un retrogusto amaro in bocca. Pensate se la bottiglia fosse arrivata addosso a qualcuno, o se il lancio del fumogeno avesse provocato un incendio indomabile…

