Se sei un amante del retrò e ami catturare ogni momento della tua vita, questa offerta che ti mostriamo oggi su Amazon è per te. La Fujifilm Instax Mini Evo è una fotocamera istantanea ibrida, difficile da trovare in offerta su Amazon. Ibrida, perché sembra essere una fusione tra una fotocamera digitale compatta standard e una fotocamera istantanea. Oggi è su Amazon a soli 182,00 €, un piccolo sconto in effetti, ma come detto poco fa, è davvero raro trovarla in offerta vista la sua richiesta. Un prezzo che puoi pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis di Amazon.

Fujifilm Instax Mini Evo: finalmente di nuovo in offerta

La Fujifilm Instax Mini Evo essendo una fotocamera ibrida ti consente anche di archiviare le foto che scatti nella memoria interna. In questo modo puoi decidere quali foto stampare, in modo da non sprecare cartucce, con foto che non ti piacciono. Infatti, poter settare varie impostazioni fotografiche e visualizzare le foto su un piccolo schermo è una comodità che non si trova in altre fotocamere istantanee.

Al suo interno si possono inserire le cartucce per la stampa delle foto. Ti mettiamo qui di seguito il link per mostrarti quali sono le cartucce di ricambio compatibili attualmente in offerta su Amazon: clicca qui.

Puoi anche connettere la macchina al tuo smartphone tramite un’app dedicata. Da questa applicazione puoi decidere di stampare le foto che hai sul tuo smartphone. Una caratteristica che di certo non è richiesta, ma è comunque molto gradita. Ricordiamo poi che Fujifilm è uno dei migliori marchi al mondo quando si parla di fotografia. Quindi tutte le foto che scatti con la Fujifilm Instax Mini Evo saranno bellissime. Approfitta subito di questa offerta su Amazon, la macchina costa solo 182,00 €.