Offerta bomba di Amazon che in questo momento sta proponendo una macchina da caffè espresso professionale al 46% in meno. Metti subito nel tuo carrello Gaggia Viva Deluxe a soli 69,99 euro, invece che 129 euro.

Non posso fare a meno di segnalarti che questo è un minimo storico per cui, dato che saranno in molti a volerla, dovrai essere veloce. Con questa macchina da caffè avrai la possibilità di usare sia le cialde che il macinato. Oltre a questo è dotata di una bellissima lancia a vapore per scaldare le tue bevande velocemente o farti un cappuccino come al bar.

Gaggia Viva Deluxe: caffè e cappuccino buono come al bar

Gaggia Viva Deluxe è una macchina per caffè espresso di altissima qualità, in grado di darti un risultato eccezionale anche se non sei un esperto. È dotata di due filtri, uno per le cialde e uno per il caffè macinato. In questo modo avrai la libertà di scegliere quello che preferisci.

La pressione di 15 bar è perfetta per ottenere un caffè caldo e cremoso. Avrai anche la possibilità di appoggiare le tazzine sul piano in acciaio inox così da averle belle calde poco prima di usarle. Inoltre è dotata di una lancia a favore con cui potrai scaldare il tè, le tisane, la cioccolata, oppure farti un buon cappuccino dalla schiuma cremosa e vellutata.

Questa è assolutamente un’offerta da non perdere, a questo prezzo le unità disponibili finiranno in un attimo. Per cui, per evitare di rimanere in mano con un pugno di mosche, vai adesso su Amazon e acquista la tua Gaggia Viva Deluxe a soli 69,99 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine oggi la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ad Amazon Prime.