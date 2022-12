Se stai cercando un nuovo smartphone da acquistare, ma non vuoi il solito frivolo Android di fascia media e non vuoi spendere molti soldi per un iPhone, la scelta giusta è quella di acquistare un dispositivo Google. L’azienda americana ha da poco presentato la sua nuova serie 7, e sul web sono esplose le offerte per la vecchia generazione. Un esempio è il Google Pixel 6a a soli 344,27 € su Amazon. Grazie a questo sconto del 16%, questo smartphone può rivoluzionare le tue giornate universitarie con una spesa minima.

Google Pixel 6a: è perfetto per gli universitari

Tranquillo non inizieremo a fare un elenco di specifiche tecniche e numeri. Google ha lottato a lungo per abbracciare la filosofia che Apple ha adottato con i suoi dispositivi, ovvero creare un ecosistema interamente proprietario.

Con l’uscita della nuova Serie 7, Google si sta avvicinando a questo ideale e inizia davvero a diventare un concorrente diretto di Apple. Gli smartphone Google Pixel sono noti per essere dispositivi ultra fluidi e affidabili, grazie al processore Tensor proprietario di Google, perfettamente ottimizzato per l’intero spettro di hardware. Questo è un aspetto che voi studenti universitari o professionisti non dovreste mai sottovalutare.

Il secondo aspetto importante del dispositivo Google Pixel 6a è il suo comparto fotografico. Qui infatti si possono catturare immagini dai colori molto naturali per scatti più realistici rispetto a quasi tutto il panorama Android. Fidati di me, tutti i fan di Apple adorano la fotografia di Google Pixel, quindi qui puoi scattare selfie a metà prezzo di un iPhone ed essere l’invidia di tutti i tuoi compagni di college.

Quindi, se stai cercando un nuovo smartphone con grandi prestazioni al giusto prezzo, Google Pixel 6a è perfetto per te. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo su Amazon a soli 344,27 €.