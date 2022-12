Il Google Pixel 7 è stato appena messo in vendita poche settimane fa. Questo nuovo top di gamma della nota azienda americana ha riscosso un successo così straordinario che ormai non se ne sente parlare se non parlarne. In effetti, gli smartphone di Google non sono una novità sul mercato, ma con il lancio della serie 7, una nuova era è alle porte nel mondo della tecnologia. In particolare, il nuovo ecosistema di Google promette di catturare l’attenzione degli utenti. Oggi puoi acquistare il nuovo Google Pixel 7 a soli 611,88 € su Amazon, grazie al piccolo sconto che ne deriva dal noto e-commerce.

Google Pixel 7: un top di gamma, ad un prezzo stracciato

Grazie al nuovo processore Google Tensor G2, Google Pixel 7 è più veloce, più efficiente, più sicuro e acquisisce una qualità di foto e video impressionante che si colloca tra le migliori in Android. La batteria adattiva dura oltre 24 ore. La batteria dura fino a 72 ore se attivi il risparmio energetico estremo. La fotocamera di Pixel 7 cattura foto realistiche con toni reali e video belli e di impatto con sfocatura cinematografica. Il Pixel 7 ha un display nitido con colori brillanti e intensi. È veloce e reattivo, quindi puoi giocare, scorrere e cambiare app in modo più fluido. Infine, il dispositivo è dotato di vari livelli di misure di sicurezza per proteggere le tue informazioni personali grazie al chip di sicurezza Titan M2.

Il Google Pixel 7 è un ottimo smartphone che costa molto meno dei suoi concorrenti. Se sei già un fan sfegatato dei servizi di Google, che si tratti di lavoro o studio, con lui stai bene in ogni circostanza. L’ecosistema dei dispositivi Google Home continua a crescere e migliorare ogni volta, e non sorprenderà se molti fan di Apple si rivolgeranno presto a Google.

Puoi acquistare il nuovo Google Pixel 7 su Amazon a 611,88 €, e grazie al servizio Cofidis puoi pagare in comode rate.