Per l’università c’è di bisogno di un Notebook che sia innanzitutto affidabile e robusto, e poi che abbia la potenza necessaria per poter prendere appunti, fare ricerche online, compilare fogli di Exel e così via. HP i3 rispecchia perfettamente tutte queste caratteristiche e oggi lo potete comprare su Amazon ad un prezzo scontato di soli 364,70 €. Un prezzo che potrete pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon.

HP i3: a questo prezzo è perfetto per l’università

HP i3 è un Notebook dalla SERIE SLIM con processore Intel i3 1115G4 frequenza fino a 4,1 Ghz in Modalità burst mode. Lo schermo è di 15,6″ FHD, il laptop HP ha 8 GB di RAM DDR4 e un SSD m2 da 256 GB e sistema operativo Windows 11 pro, con licenza originale già installato. Inoltre, HP offre gratuitamente qualsiasi tipo di assistenza online per rendere l’esperienza di utilizzo il più semplice possibile. Questo Notebook HP i3 ha una garanzia ufficiale di 2 anni HP essendone partner certificati.

Altre specifiche tecniche dell’HP i3 sono:

Schermo da 15,6″ con risoluzione 1920 x 1080 (Full HD) IPS antiriflesso;

Tastiera Qwerty italiana con tastierino numerico;

Durata della batteria fino a 4 ore e alimentatore CA;

Scheda video integrata intel UHD, tecnologia HP TrueVision HD, scheda wifi 5 (802.11a) e Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax;

Interfacce: Jack combinato per cuffia/microfono, USB-C 3.2 Gen 1, HDMI, LAN, 2 x USB 3.2 Gen 1 e lettore di schede;

Caratteristiche audio 2 altoparlanti stereo microfono array;

Un laptop con le caratteristiche su menzionate, è il dispositivo perfetto per la vostra vita universitaria. HP i3 viene aperto e testato presso i laboratori certificati per qualità controllo. Non perdete questa opportunità di poterlo acquistare ad un prezzo di soli 356,70 €. Ricordatevi che grazie alla politica di resi Amazon siete soddisfatti o rimborsati.